Ryan Reynolds confirmó que Deadpool regresa con una nueva película

El futuro del irreverente Wade Wilson dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) está asegurado. Tras el éxito de taquilla de “Deadpool & Wolverine”, Ryan Reynolds confirmó que el antihéroe regresará a la gran pantalla con una nueva entrega que ya se encuentra en fase de desarrollo.

El anuncio fue realizado por el propio actor durante su participación en el evento “Fanatics Fest” en Nueva York. Ante los seguidores de la franquicia, Reynolds disipó las dudas sobre la continuidad del personaje y dejó en claro que la travesía del mercenario del traje rojo está lejos de concluir en el cine.

“Hay cosas en camino. Eventualmente habrá otra película de Deadpool”, afirmó el intérprete de 49 años.

Durante su intervención, Reynolds adelantó que el nuevo proyecto buscará rescatar pasajes y referencias profundas de los cómics que aún no han sido adaptados en las películas. En particular, destacó la influencia de las etapas escritas por Fabian Nicieza —co-creador del personaje— y el guionista Gerry Duggan. “Hay algunos elementos increíbles de las historietas que me encantan y que aún faltan por mostrarse en la gran pantalla”, añadió.

Aunque el largometraje se encuentra en una etapa temprana de gestación y aún no cuenta con un director ni un equipo de guionistas formalmente vinculados, la declaración de Reynolds representa la señal más clara del compromiso de Marvel Studios con la franquicia.

No obstante, el actor ha insinuado anteriormente que el enfoque narrativo podría evolucionar. En lugar de centrar la trama de manera exclusiva en Wade Wilson como en la trilogía original, Reynolds ha expresado su interés en explorar al personaje dentro de un formato grupal o en un rol de reparto, interactuando con otros héroes del universo Marvel.

La noticia llega tras el fenómeno global de “Deadpool & Wolverine”, cinta que recaudó más de 1,300 millones de dólares en la taquilla mundial y marcó la integración del personaje a la franquicia de Disney.

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