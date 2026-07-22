Acusan a exagente de Pennsylvania de fotografiar en secreto a hombres desnudos bajo su custodia

Un exayudante del sheriff de Pennsylvania está acusado de fotografiar en secreto a hombres desnudos bajo custodia, compartir las imágenes con compañeros de trabajo y contactos personales, y luego mentir a los investigadores para encubrir su presunta mala conducta.

Ryan Gaffney, de 46 años, quien fue despedido de la Oficina del Sheriff del Condado de Bucks en junio, fue acusado el 20 de julio luego de que los fiscales alegaran que abusó de su autoridad para “humillar y ridiculizar a los presos bajo su custodia”, declaró el fiscal de distrito del Condado de Bucks, Joe Khan, en una conferencia de prensa el lunes 20 de julio.

La investigación criminal comenzó la primavera pasada a raíz de una denuncia a la Oficina del Sheriff del Condado de Bucks. La denuncia alega que Gaffney y otros cuatro agentes uniformados ejecutaron una orden de arresto en el domicilio de un hombre que sufría una crisis de salud mental el 30 de enero.

Mientras cubría su cámara corporal, Gaffney supuestamente usó su teléfono celular personal para fotografiar al hombre, quien estaba desnudo de la cintura para abajo.

La Fiscalía afirma que las imágenes de la cámara corporal de otro agente presente en la sala muestran a Gaffney apuntando directamente con la lente de la cámara al hombre.

Los investigadores también alegan que Gaffney supuestamente envió a 12 contactos personales una fotografía de otro preso desnudo y esposado en diciembre de 2024.

Los fiscales afirman que, durante una entrevista administrativa voluntaria el 6 de abril, Gaffney hizo declaraciones verbales falsas antes de firmar una declaración escrita negando haber utilizado su teléfono celular personal para crear y distribuir la imagen del 30 de enero descrita en la denuncia penal.

“Quiero ser claro. La conducta del Sr. Gaffney es una vergüenza. Es una traición a la confianza depositada en él por el Sheriff y por los contribuyentes”, declaró Khan en la conferencia de prensa. “Los habitantes del condado de Bucks deben poder confiar en que quienes juraron protegerlos respetarán sus derechos básicos y su dignidad en todo momento, especialmente cuando se encuentran en su situación de mayor vulnerabilidad”.

El abogado de Gaffney, Paul Lang, declaró a la revista People: “Ryan Gaffney es un veterano y padre que ha dedicado su vida a servir a su país y a su comunidad a través de las fuerzas del orden”.

Lang añadió: “Como suele ocurrir en casos que involucran a las fuerzas del orden, este caso es mucho más complejo que la versión parcial que se ha presentado al público. Ryan merece la misma presunción de inocencia y el debido proceso que se garantiza a todo ciudadano, y esperamos presentar todos los hechos ante el tribunal”.

La audiencia preliminar de Gaffney está programada para el 10 de agosto.

Sigue leyendo:

– Khalid Ahmed Satary, uno de los fugitivos más buscados por el FBI fue arrestado en Medio Oriente.

– Esperó a su expareja en el auto y la asesinó tras perseguirla en una tienda de Georgia.