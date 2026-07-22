Mal tiempo obliga a vuelo de United Airlines a aterrizar en una base militar de Arizona

Un vuelo de United Airlines realizó un aterrizaje de emergencia la noche del lunes en la Base de la Fuerza Aérea Luke, en Arizona, después de que el cierre temporal del aeropuerto internacional de Phoenix por condiciones meteorológicas adversas dejara a la aeronave con pocas opciones para aterrizar y con niveles de combustible cada vez más bajos.

El vuelo United 2078, que cubría la ruta entre Houston, Texas, y Phoenix, Arizona, declaró la emergencia alrededor de las 7:53 pm. La aeronave aterrizó aproximadamente una hora después en la instalación militar, donde habitualmente no operan vuelos comerciales, reseñó AZ Family.

El mal tiempo obligó a buscar un aeropuerto alternativo

Según las comunicaciones entre la tripulación y el control de tráfico aéreo, el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor suspendió temporalmente sus operaciones debido al mal tiempo.

Los pilotos evaluaron la posibilidad de dirigirse al aeropuerto de Goodyear, pero esa alternativa fue descartada porque la pista no reunía las condiciones necesarias para recibir ese tipo de aeronave.

Durante el intercambio con el controlador aéreo, el piloto preguntó por otras opciones disponibles.

“Me están diciendo que no puedo aterrizar en Goodyear; no es apto para nuestra aeronave. ¿Hay algún otro lugar que sugiera?”, consultó.

El controlador respondió que una posibilidad era la Base de la Fuerza Aérea Luke, aunque recordó que se trataba de una instalación militar.

Ante la reducción del combustible disponible, la tripulación declaró la emergencia y recibió autorización para dirigirse a la base.

“Si es una emergencia, es una emergencia”, respondió el controlador.

Los 160 ocupantes resultaron ilesos

El avión transportaba 154 pasajeros y seis miembros de la tripulación, quienes aterrizaron sin incidentes.

De acuerdo con reportes locales, los pasajeros permanecieron aproximadamente dos horas dentro del avión mientras este permanecía estacionado en la base militar y no se les permitió desembarcar.

Posteriormente fueron trasladados en autobuses hasta el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor.

Algunos pasajeros relataron que comenzaron a sospechar que existía un problema cuando observaron que el avión realizaba varias maniobras antes del aterrizaje.

Gina Sullivan explicó que notó que la aeronave “subía, bajaba y daba vueltas” antes de tocar tierra.

Datos de seguimiento del vuelo muestran que el avión realizó tres circuitos de espera antes de dirigirse finalmente a la base militar.

Otro pasajero, Damian Bruno, comentó en redes sociales que el aterrizaje en una instalación de la Fuerza Aérea no formaba parte del itinerario previsto y agradeció la colaboración de las autoridades militares para facilitar el regreso de los viajeros a Phoenix.

United Airlines calificó la decisión como la opción más segura

Un portavoz de United Airlines señaló que el aterrizaje en la Base de la Fuerza Aérea Luke representó “el curso de acción más seguro” dadas las circunstancias y afirmó que la maniobra se realizó sin contratiempos.

La aerolínea también agradeció el apoyo brindado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y por el personal del Aeropuerto Internacional de Phoenix para coordinar el traslado de los pasajeros.

Tras permanecer varias horas en la instalación militar, la aeronave fue trasladada nuevamente al aeropuerto de Phoenix durante la jornada del martes.

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