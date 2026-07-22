Ni Francia ni España: La polémica lista de las selecciones más “favorecidas” por el VAR en el Mundial

Mientras la selección de Argentina sigue en boca de todo el mundo por la polémica sobre supuestos favores arbitrales en el Mundial 2026, un reciente análisis arbitral reveló que México también figuró entre los países con más intervenciones de este sistema de revisión.



Según el analista Juan Guzmán Jasso, ambas escuadras encabezaron la lista de equipos con mayor incidencia del VAR a favor durante la justa mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

El recuento de datos oficiales de la FIFA sitúa a Argentina en la primera posición con cinco decisiones favorables del sistema de videoarbitraje. Por su parte, México se ubicó en el segundo puesto con cuatro revisiones a su favor.

Revisiones en el #VAR A FAVOR por equipo en el Mundial 2026:



?? 5

?? 4

?? 3

?? 2

?? 2

?? 1

?? 1

??????? 1

?? 1

?? 1

?? 1

?? 1

?? 1

?? 1

?? 1

?? 1

?? 1

??????? 1

?? 1

?? 1

?? 1

?? 1

?? 1 pic.twitter.com/IQazAFqZGr — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) July 21, 2026



Los números detrás de la polémica de la Albiceleste



En medio de la discusión sobre si la FIFA facilitó el camino de Argentina hacia la gran final, la realidad estadística muestra que el equipo sudamericano lideró las revisiones.



Para un sector de la prensa, especialistas y aficionados, quedó la percepción de que la Albiceleste recibió ayuda en partidos clave como ante Cabo Verde y Egipto. Sin embargo, la duda queda en el aire: ¿fueron estas decisiones técnicas aciertos de la tecnología o verdaderos “favores” arbitrales?



Un contraejemplo directo ocurrió en la gran final contra España. En ese encuentro, Enzo Fernández recibió una segunda tarjeta amarilla y fue expulsado tras una revisión del VAR, una decisión que terminó afectando el esquema argentino en el partido definitivo.



La verdadera función del VAR



La implementación del VAR respondió a la exigencia de un fútbol más justo ante los inevitables errores del criterio humano. Su uso está estrictamente limitado a cuatro escenarios específicos: goles, penales, expulsiones directas y confusión de identidad.



Por esta razón, el hecho de que una selección sume más revisiones a favor no demuestra una ayuda premeditada, sino que sus partidos acumularon más jugadas cerradas dentro de las áreas que requerían la validación de la tecnología.

Las revisiones del VAR en el pasado Mundial 2026

A continuación, se presenta el listado oficial de las selecciones que más intervenciones del VAR tuvieron a su favor durante el torneo. La estadística, recopilada por el especialista Juan Guzmán Jasso, detalla cómo Argentina y México se despegaron del resto de los competidores en el uso de la tecnología en Norteamérica 2026:

1, 🇦🇷 Argentina, 5

2, 🇲🇽 México, 4

3, 🇵🇹 Portugal, 3

4, 🇺🇸 Estados Unidos, 2

5, 🇧🇪 Bélgica, 2

6, 🇪🇨 Ecuador, 1

7, 🇵🇾 Paraguay, 1

8, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra, 1

9, 🇫🇷 Francia, 1

10, 🇸🇪 Suecia, 1

11, 🇸🇦 Arabia Saudita, 1

12, 🇦🇹 Austria, 1

13, 🇯🇴 Jordania, 1

14, 🇧🇷 Brasil, 1

? El gol de España lo anulan por un pisotón sobre Otamendi de parte de Mikel Merino.



La acción fue juzgada en campo por Vincic y al no haber un error claro, obvio o grosero de parte del árbitro el VAR no interviene. Si lo llaman le estarían mostrando nuevamente el pisotón. Es? pic.twitter.com/RulbkuAmRd — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) July 19, 2026

15, 🇳🇴 Noruega, 1

16, 🇨🇦 Canadá, 1

17, 🇹🇷 Turquía, 1

18, 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escocia, 1

19, 🇸🇳 Senegal, 1

20, 🇪🇬 Egipto, 1

21, 🇳🇿 Nueva Zelanda, 1

22, 🇺🇿 Uzbekistán, 1

23, 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina, 1

Seguir leyendo:

– Ni venganza ni sanción: La contundente frase de Gavi sobre Leandro Paredes tras los golpes de la final

– Ricardo La Volpe cuestiona la rivalidad entre México y Argentina

– Lionel Scaloni fue cuestionado sobre los presuntos problemas internos en la selección de Argentina













.