Santa Rosa advierte por supuestos agentes de ICE en las calles: por qué no hay que alarmarse

Los residentes de Santa Rosa, en el norte de California, podrían encontrarse este jueves por la noche con una escena capaz de generar preocupación: personas vestidas como agentes de inmigración, vehículos de producción y actividades que podrían parecer parte de un operativo federal.

Sin embargo, las autoridades municipales aclararon que no se tratará de una redada de ICE ni de una acción policial. Todo formará parte de la filmación de una película independiente en el centro de la ciudad.

“Algunas escenas pueden parecer reales”, advirtió la ciudad en un aviso difundido tanto en inglés como en español para evitar confusión y alarma entre los vecinos.

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¿Cuándo será la filmación en Santa Rosa?

La producción está programada para la noche del jueves 23 de julio y se extenderá durante cerca de cinco horas. Los actores interpretarán a agentes migratorios y miembros de las fuerzas del orden como parte de una escena rodada en el centro de Santa Rosa.

La ubicación exacta no fue revelada públicamente. Una portavoz de la ciudad explicó que la decisión busca evitar concentraciones de curiosos que puedan interferir con la filmación o provocar problemas de seguridad.

En las inmediaciones habrá controles de tránsito y carteles bilingües para señalar que se trata de una producción cinematográfica y no de una operación real.

Por qué la ciudad decidió advertir a los residentes

El aviso adquiere especial importancia por la preocupación que generan los operativos migratorios en las comunidades de California. Cerca de un tercio de la población de Santa Rosa se identifica como hispana o latina: el censo de 2020 registró más de 61,000 habitantes de ese origen sobre una población total de aproximadamente 178,000 personas.

La advertencia municipal fue compartida más de un centenar de veces en redes sociales, una reacción que, según medios locales, refleja la sensibilidad existente ante cualquier posible presencia de agentes migratorios.

Las autoridades señalaron además que las leyes de California y las políticas del Departamento de Policía de Santa Rosa limitan el uso de recursos locales para colaborar con acciones federales de inmigración.

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Qué película se está grabando

La escena forma parte de “The Silence We Flee”, una película escrita y dirigida por el cineasta local Hassan Mageye.

La historia sigue a Naomi, una joven africana que solicita asilo en Estados Unidos después de escapar de la violencia en su país. La protagonista debe enfrentarse a un sistema migratorio complejo mientras intenta reconstruir su vida y superar los recuerdos de lo ocurrido. La actriz ugandesa Nisha Kalema interpreta el papel principal.

La producción ya filmó otras escenas en Santa Rosa, Petaluma, Rohnert Park y el condado de Lake, y tiene previsto continuar posteriormente en locaciones internacionales.

Santa Rosa impulsa las producciones audiovisuales

La ciudad lanzó en 2026 el programa SR Film, una iniciativa destinada a ayudar a las productoras con permisos, selección de locaciones, coordinación con otras dependencias y recursos logísticos.

Funcionarios locales explicaron que las filmaciones pueden beneficiar a los comercios, los trabajadores y la economía de la zona. No obstante, indicaron que la ciudad solo puede regular cuestiones operativas —como tránsito, seguridad y ocupación del espacio público— y no el contenido de una película, protegido por la Primera Enmienda.

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