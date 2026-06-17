Agente de ICE se viste de héroe al salvarle la vida a un niño que se estaba ahogando en una piscina

En una reacción heroica, Gregory Simmonds, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), le salvó la vida a un pequeño de seis años que se estaba ahogando en una piscina.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS),el incidente se registró el 16 de mayo en Pasco, Florida.

A través de la grabación de una cámara de seguridad cercana a una piscina semiolímpica, se observa cómo el oficial de ICE, en ese momento vestido de civil y fuera de turno, se percata que un niño permanece inerte, con la cara hacia el agua y flotando.

Sin dudarlo, el sujeto en cuestión se zambulle en el agua para, lo más rápido posible, llegar hasta donde se encuentra el pequeño con el objetivo de rescatarlo para llevarlo hasta la orilla.

Una vez cumplido el primer objetivo, lo saca de la piscina y le aplica reanimación cardiopulmonar hasta conseguir que recupere la consciencia.

? HERO ICE OFFICER SAVES 6-YEAR-OLD GIRL FROM DROWNING



Off duty ICE officer Gregory Simmonds sprang into action to save a 6-year-old girl from drowning in a Florida pool.



God bless our law enforcement. pic.twitter.com/NkwQL2bKef — Mr Producer (@RichSementa) June 17, 2026

Mediante un comunicado, Lauren Bis, subsecretaria interina del DHS, elogió la acción de Gregory Simmonds.

“Este agente actuó con rapidez y proporcionó atención médica vital a este niño de seis años que se estaba ahogando.

Nuestros agentes son verdaderamente los mejores. Arriesgan sus vidas para arrestar a los peores criminales. En lugar de demonizar a las fuerzas del orden de ICE, los políticos que defienden las ciudades santuario deberían agradecerles por expulsar a los delincuentes de sus comunidades”, señala la misiva.

Los agentes de ICE reciben capacitación en varias áreas antes de salir a las calles con el objetivo de velar por el cumplimiento de la política migratoria promovida por el gobierno federal. (Crédito: Fran Ruchalski / AP)

J. Leathers, cabo de la Oficina del Sheriff del Condado de Pasco, Florida, se sumó a las muestras de admiración expresadas hacia el agente de ICE.

“Gracias a su rápida reacción, sus acciones decisivas y su disposición a actuar durante un incidente crítico, el niño sobrevivió y se espera que se recupere por completo.

Sus acciones contribuyeron directamente a salvar la vida del niño y reflejan un valor y una generosidad excepcionales”, escribió.

BEST OF THE BEST.



Gregory Simmonds, a heroic @ICEgov officer, SAVED a 6-year-old child from drowning in a pool in Pasco County, Florida.



After jumping in and removing the unconscious child from the water, Officer Simmonds rendered life-saving CPR until the child regained? https://t.co/WkBSXsi7s9 pic.twitter.com/yANuCEI9w3 — Homeland Security (@DHSgov) June 16, 2026

La acción de rescate llevada a cabo por Gregory Simmonds surge en un momento complejo para los agentes encargados de detener a inmigrantes carentes de estatus legal, pues quienes se oponen argumentan que se está llevando al extremo la implementación de una política promovida por Washington con el objetivo de erradicar al fenómeno migratorio en una nación fundada siglos atrás por inmigrantes.

Sigue leyendo:

• DHS presume haber encontrado a 146,000 menores introducidos a EE.UU. como inmigrantes sin documentos

• Acusan a tres inmigrantes de operar una red para ingresar niños a EE.UU.

• Más de 145,000 niños han sido separados de sus padres por redadas migratorias de ICE, revela informe

• Trump acelera deportaciones de niños inmigrantes bajo custodia federal