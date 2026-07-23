Condenan a sacerdote que abusó de una monja en Tijuana cuando acudió a confesarse

Un sacerdote fue declarado culpable del delito de violación agravada en perjuicio de una religiosa, tras un proceso judicial que se prolongó por cinco años desde la presentación de la denuncia.

Durante la audiencia de fallo realizada el 22 de julio, un tribunal encontró responsable a Noel Sebastián D’Mello por los hechos ocurridos en la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en la ciudad de Tijuana.

De acuerdo con la resolución, la agresión ocurrió hace seis años y la denuncia penal fue interpuesta un año después. Desde entonces, el caso enfrentó diversos retrasos antes de llegar a la etapa de juicio.

La víctima, una religiosa que ha mantenido su identidad en reserva, denunció que el sacerdote aprovechó la relación de confianza derivada de la dirección espiritual que ejercía sobre ella para cometer la agresión sexual.

De acuerdo con el semanario Zeta Tijuana, el hecho ocurrió en la casa sacerdotal cuando la víctima acudió a una cita de confesión programada con el sacerdote de origen indio.

Durante la reunión, encontrándose a solas en el inmueble, el acusado le pidió ponerse de pie y procedió a sujetarla con fuerza contra su cuerpo. La víctima declaró que la situación le provocó un estado de parálisis defensiva: “Cuando estoy en un peligro me quedo paralizada, no puedo gritar… no me sale la voz; no pude hacer nada”.

Posteriormente, el sacerdote la condujo a la planta alta, argumentando que le mostraría su habitación. En el lugar, valiéndose del estado de shock y parálisis de la mujer, la forzó a sentarse en la cama, le retiró parcialmente la indumentaria y comenzó a tocar sus partes íntimas sin su consentimiento.

Al notar la actitud de negación, el acusado reaccionó con molestia e insistió en que ingresaran juntos a la ducha, petición que la afectada rechazó solicitando en repetidas ocasiones que la dejara retirarse.

El caso había cobrado notoriedad desde marzo de este año, cuando se dio a conocer que, pese a la investigación penal y a un procedimiento interno dentro de la Iglesia Católica, el sacerdote había retomado actividades pastorales en una parroquia de Tijuana.

Con el fallo condenatorio, el tribunal determinó la responsabilidad penal del sacerdote por el delito de violación agravada.

La audiencia para dar a conocer la pena se realizará en una fecha posterior. El caso ha generado atención pública debido a las denuncias de organizaciones y colectivos que cuestionaron la actuación de las autoridades eclesiásticas y exigieron medidas para proteger a las víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia.

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