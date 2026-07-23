Tormenta tropical Bertha avanza hacia Texas tras tocar tierra en Louisiana: estas son las zonas bajo alerta

La tormenta tropical Bertha continúa su desplazamiento por la costa del Golfo de Estados Unidos y este jueves se dirige hacia Texas, luego de haber tocado tierra el miércoles en el sureste de Louisiana.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), a las 8:00 de la mañana (hora del Este), el centro del sistema se encontraba nuevamente sobre las aguas del Golfo de México, aproximadamente a 70 millas al sureste de Lake Charles, Luisiana, y avanzaba hacia el oeste a una velocidad de 13 millas por hora.

El fenómeno mantiene vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora, mientras que en distintos sectores de la costa de Luisiana ya se registraban ráfagas cercanas a las 40 millas por hora.

Bertha se dirige hacia Texas tras tocar tierra en Louisiana

Bertha tocó tierra el miércoles por la tarde en la parroquia de St. Bernard, ubicada unos 40 millas al este de Nueva Orleans, antes de regresar al Golfo de México y continuar su trayectoria hacia el oeste.

Los pronósticos indican que la tormenta volverá a ingresar a tierra durante la jornada del jueves, posiblemente entre las zonas de Galveston y Brazosport, en la costa de Texas. Después de ese impacto, se espera que el sistema se debilite rápidamente hasta disiparse entre la noche del jueves y el viernes.

Los meteorólogos señalan que la mayor parte de las lluvias permanecerá sobre el mar, lo que reduce el riesgo de inundaciones generalizadas en tierra. Aun así, las autoridades mantienen la vigilancia por posibles acumulaciones de agua en algunos sectores costeros.

Persisten las advertencias por vientos, marejada y corrientes de resaca

Aunque Bertha es considerada una tormenta relativamente débil, las autoridades mantienen activas advertencias en distintos puntos de la costa del Golfo debido a los riesgos asociados al oleaje y al viento.

Se prevé una marejada ciclónica de hasta tres pies desde la desembocadura del río Misisipi, en Luisiana, hasta Port Bolivar, Texas. Además, el oleaje generado por la tormenta continuará desplazándose hacia el oeste durante los próximos días, creando condiciones peligrosas para bañistas y embarcaciones pequeñas.

Las corrientes de resaca también representan un riesgo significativo en varias playas del litoral del Golfo.

Durante el miércoles se registraron vientos con fuerza de tormenta tropical hasta a 160 millas del centro del sistema. En el Aeropuerto Lakefront de Nueva Orleans se reportó una ráfaga de 44 millas por hora, mientras que en Panama City Beach, Florida, el viento derribó el letrero de un restaurante Waffle House sobre un automóvil.

Lluvias moderadas y calor extremo en la costa del Golfo

Las precipitaciones asociadas con Bertha serán, en términos generales, moderadas. Los pronósticos estiman acumulados de entre una y cuatro pulgadas de lluvia en distintos puntos de la costa, con cantidades superiores en zonas aisladas.

En el área de Corpus Christi, Texas, podrían registrarse entre una y tres pulgadas de lluvia hasta el viernes.

En Luisiana, la llegada de Bertha coincidió con un episodio de calor extremo, una combinación poco habitual. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que era la primera vez en al menos dos décadas que gran parte del sur del estado permanecía simultáneamente bajo advertencias por tormenta tropical y calor extremo.

Ante este escenario, el gobernador Jeff Landry calificó el pronóstico como “alentador”, aunque pidió a la población mantenerse preparada ante posibles inundaciones localizadas y otros efectos del sistema.

Bertha es la segunda tormenta tropical de la temporada del Atlántico

Bertha es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026. Previamente, la tormenta tropical Arthur dejó fuertes lluvias e inundaciones en el sureste de Estados Unidos, afectando especialmente a comunidades de Mississippi que aún continúan recuperándose de esos daños.

Mientras Bertha pierde fuerza sobre el Golfo de México, los meteorólogos continúan monitoreando su evolución hasta que se disipe sobre Texas, al tiempo que mantienen el llamado a la población para seguir las recomendaciones de las autoridades y evitar las zonas costeras con fuerte oleaje y corrientes peligrosas.

Sigue leyendo:

–Acusan a pareja de Missouri de encerrar, golpear y dejar morir de hambre a sus tres hijos en una casa “inhabitable”

–Padre primerizo acusado de matar a tiros a su pareja frente a su bebé en Missouri

–Mató a una mujer durante una discusión en Missouri y arrojó el cuerpo al patio de su vecino