El Canelo Álvarez vuelve a rechazar un combate contra Benavídez: “Es un peso completo, no es justo”

El debate sobre un potencial enfrentamiento entre las principales figuras del boxeo mexicano sumó una nueva postura oficial.

Durante una conversación concedida al periodista Ariel Helwani, el boxeador tapatío Canelo Álvarez desestimó de nueva cuenta la realización de un pleito contra David Benavídez, argumentando que las dimensiones físicas actuales del “Monstruo Mexicano” representan un factor de desproporción sobre el cuadrilátero.

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La controversia en torno a este choque se ha mantenido en la agenda mediática tras la transición de Benavídez hacia las categorías de peso semipesado y peso crucero, donde ha obtenido coronas internacionales.

Sin embargo, en palabras de Canelo Álvarez, la disparidad física impide establecer un marco de equidad competitiva, debido a que su propio tonelaje natural se ubica dentro de los límites de las 168 libras.

El factor del peso y las dimensiones sobre el cuadrilátero

Durante el diálogo con el comunicador Ariel Helwani, el pugilista de Jalisco explicó que la presencia constante de nombres exigidos por la prensa y la afición forma parte habitual del desarrollo de su carrera.

El deportista recordó que en etapas anteriores enfrentó cuestionamientos similares sobre oponentes de la talla de Miguel Cotto, Floyd Mayweather Jr., Callum Smith o Gennady Golovkin.

“Siempre he estado en esa situación. Siempre. Así que no es nada extraño para mí”, declaró el monarca mexicano en el espacio de Ariel Helwani al analizar la insistencia del público por ver este enfrentamiento. “Cuando vencía a uno, inmediatamente aparecía otro”, añadió para ilustrar el patrón de exigencia de la industria.

Respecto a la actualidad física del retador de origen mexicoamericano, la esquina tapatía enfatizó que el tonelaje de su contraparte corresponde a divisiones muy superiores. “Ahora es Benavidez, pero él es un peso completo. Es un peso completo peleando en las 175 libras o algo así, crucero… Es un peso completo, no es justo”, pormenorizó Canelo Álvarez ante las preguntas del periodista en la citada entrevista.

La ventana de oportunidad perdida en las 168 libras

La justificación sobre por qué la contienda no se pactó en el pasado se fundamenta en la etapa de unificación que el tapatío desarrolló en la división supermediana. Según Canelo Álvarez, la única oportunidad real de concretar el compromiso existió cuando buscaba reunir los cuatro cinturones principales de la categoría, periodo en el cual su oponente no ostentaba un título absoluto.

“Cuando me convertí en campeón indiscutido, ese era el momento correcto para hacer esa pelea. Si él hubiera sido campeón en ese momento, esa habría sido la pelea indicada. Pero no lo era. En ese entonces peleaba en las 168 libras, pero no era campeón. Creo que ese fue el momento perfecto para hacerla”, detalló el peleador al espacio informativo de Helwani, descartando además que en algún momento existieran firmas contractuales cercanas al señalar de forma contundente: “No, nunca”.

Con estas precisiones, Canelo Álvarez da por cerrado el capítulo de negociaciones con la esquina de Benavídez, concentrando su preparación en el campamento de entrenamiento para su retorno oficial el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, escenario donde retará al francés Christian Mbilli por la corona de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

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