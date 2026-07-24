El arranque de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, celebrada conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá, se ha visto sacudido por la sombra de las mafias de las apuestas en un cáncer que se ha buscado combatir por todas las formas posibles.

Las alarmas internacionales se encendieron de manera drástica tras la expulsión del mediocampista sudafricano Themba Zwane en el minuto 84 del partido inaugural frente a la selección de México, un hecho que coincide con reportes de movimientos financieros inusuales en plataformas globales.

POLÉMICA MUNDIAL? El debut de México ante Sudáfrica quedó bajo la lupa tras un reporte de The Athletic que reveló alertas por movimientos inusuales en apuestas. La sospecha surgió por la expulsión de Themba Zwane, pero hasta ahora no existe prueba de amaño ni investigación? pic.twitter.com/NtpI2g1sRa — La Izquierda Noticias México (@IzqNoticiasMx) July 24, 2026



A este caso se suma otra situación de extrema sospecha en el torneo veraniego: el cobro multimillonario de más de $4.5 millones de dólares por parte de un solo usuario durante el encuentro entre España y Cabo Verde.



El reporte de ‘The Athletic’ y el Grupo Copenhague



De acuerdo con una investigación publicada por el prestigioso portal deportivo The Athletic, los sistemas automáticos de control de fraudes detectaron flujos de dinero totalmente atípicos en varios compromisos de la justa mundialista.



La lupa está puesta principalmente sobre el desempeño de la selección de Sudáfrica frente al combinado mexicano. El informe periodístico establece que el Grupo Copenhague —un ente internacional especializado en la prevención, detección y sanción de la manipulación de resultados y el fraude en las apuestas deportivas— identificó un total de siete alertas rojas en diferentes partidos del torneo.



El mayor temor de los organizadores antes del inicio del torneo se está materializando: la intromisión de organizaciones criminales que operan en los mercados de apuestas en vivo o “spot-betting” (apuestas a eventos muy específicos dentro de un partido).



La jugada de la discordia: ¿Por qué fue expulsado Themba Zwane?



El punto crítico de la investigación se centra en los últimos minutos del partido inaugural. El árbitro brasileño Wilton Sampaio mostró la tarjeta roja directa a Themba Zwane tras un fuerte impacto en el rostro del futbolista mexicano Roberto ‘Piojo’ Alvarado.

Esta dura acción provocó que el Comité Disciplinario de la FIFA actuara de oficio de forma severa, sancionando al jugador de los Bafana Bafana con tres partidos de suspensión, dejando prácticamente mermada su participación en el resto de la fase de grupos.



De acuerdo con registros extraoficiales de la industria, el momento exacto y las circunstancias de esta expulsión (que se sumó a otra tarjeta roja en el equipo sudafricano) generaron ganancias estratosféricas e inesperadas para un grupo masivo de apostadores.

En las plataformas modernas de apuestas se puede arriesgar dinero a variables milimétricas: sustituciones, saques de banda, amonestaciones y expulsiones en ventanas específicas de tiempo, lo que facilita el “amaño de jugadas” sin necesidad de alterar el marcador final.



Sin pruebas de implicación de la selección de México



Es fundamental precisar que el informe del Grupo Copenhague no incluye ningún indicio público, acusación directa o investigación oficial en curso que apunte a que la Selección Nacional de México o sus jugadores estén involucrados en estas maniobras delictivas.

An international advisory body has raised seven notices relating to possible match manipulation from potential betting irregularities identified in the 2026 men’s World Cup.



The findings from the Group of Copenhagen ? an independent international network dedicated to detecting,? pic.twitter.com/wpBmso6C1o — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 23, 2026



Hasta el momento, el expediente bajo revisión técnica se limita exclusivamente al análisis forense de los patrones financieros inusuales que los algoritmos de integridad capturaron oportunamente en los mercados asiáticos y europeos durante los 90 minutos del cotejo.



Los otros partidos bajo la lupa de la corrupción



El reporte de The Athletic detalla que la red de alertas abarca otros escenarios del torneo:

España vs. Cabo Verde: Se detectó una ganancia consolidada cercana a los $5 millones de dólares por parte de una sola cuenta de usuario mediante una plataforma digital, una cifra astronómica para mercados de fútbol internacional.



España vs. Arabia Saudita: Este compromiso fue catalogado como sospechoso debido a los tiempos de deliberación del VAR. El sistema tecnológico tardó un lapso excesivo e inusual para anular una anotación del delantero español Ferran Torres, congelando los mercados de apuestas en directo.



Estados Unidos vs. Bélgica: El foco se colocó sobre el entorno del delantero norteamericano Folarin Balogun, luego de una polémica revocación de una suspensión que pesaba sobre la referencia de ataque del cuadro de las barras y las estrellas, desatando duras críticas en el medio futbolístico internacional.

MUNDIAL CON IRREGULARIDADES



The Athletic reveló que un organismo internacional independiente emitió siete alertas relacionadas con la posible manipulación de partidos, México vs Sudáfrica y España vs Cabo Verde, destacan en esa lista ???#Mundial2026 #copadomundo2026 #amaño? pic.twitter.com/C9fYxpl4pG — TVC Deportes (@TVCDeportes) July 23, 2026



Hasta la fecha, la FIFA ha optado por mantener una postura de máxima cautela y no ha emitido un pronunciamiento oficial directo sobre estas alertas del Grupo Copenhague. No obstante, el organismo rector del fútbol mundial ha reiterado históricamente su política de tolerancia cero ante la manipulación de partidos, asegurando que cuenta con las herramientas necesarias para blindar la total transparencia de su competición estrella.

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