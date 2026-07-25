Cristián de la Fuente reaparece enamorado y presenta a su novia ante las cámaras.

El actor chileno Cristián de la Fuente se encuentra más feliz que nunca en el plano amoroso y prueba de ello es su más reciente aparición pública, donde se mostró ante las cámaras junto a la dueña de su corazón: Gabriela Bravo.

Fue durante su participación en un evento social llevado a cabo en la Ciudad de México que el galán de historias como “Amor Bravío” y “Quiero Amarte” reveló que atraviesa un muy buen momento a nivel sentimental.

Al ser abordado por la prensa, Cristián de la Fuente detalló que su historia de amor con Gabriela Bravo dio inicio hace más de un año: “Estoy muy contento, muy feliz”, declaró ante los micrófonos del periodista Edén Dorantes.

Sobre las cualidades que lo enamoraron de su pareja, el famoso de 52 años dijo: “Es una mujer muy apañadora (…) Es alguien que cuando uno necesita algo y ella va y te apoya, te acompaña, y si hay que venir, viene… como partner, como compañera“, destacó.

Además, Cristián de la Fuente se dijo agradecido por el apoyo que la afortunada le ha brindado en este tiempo juntos: “Hay que venir a esto y quizás no le gusta mucho porque ella es de otro ámbito, pero viene igual. Hay que viajar y viaja, y creo que es comprometida”, señaló.

Estas declaraciones desataron una ola de preguntas sobre dónde se dio el flechazo entre ambos. Al respecto, de la Fuente confesó que se dio de forma orgánica, en el gimnasio al que ambos acudían: “Vayan al gimnasio, hagan deporte, ven, pueden conocer a alguien”, bromeó.

“Es difícil para alguien que vive una vida normal sin esto llegar y es como ‘wow’, y que a la gente le interese su vida y hablen de ella (…) Ella me recogió del suelo“, finalizó.

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