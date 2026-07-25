Jim Carrey despide a Chuck Russell, director de “The Mask”, con un emotivo mensaje

El mundo del cine está de luto tras el fallecimiento del reconocido director Chuck Russell, ocurrido el miércoles 22 de julio en su hogar en el área de San Diego, a los 74 años. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte, pero la noticia generó una ola de reacciones entre colegas y admiradores. Uno de los primeros en pronunciarse fue el actor Jim Carrey, quien trabajó bajo su dirección en la icónica comedia de 1994, “The Mask”.

En un comunicado entregado a Deadline, Carrey, de 64 años, expresó su gratitud y admiración hacia el cineasta, recordando con especial cariño el ambiente que Russell supo crear durante el rodaje.

"Considero un privilegio haber trabajado con Chuck Russell, quien durante el rodaje de “The Mask” creó una atmósfera de camaradería en su set". Jim Carrey

Continúo diciendo: “Todo el reparto y el equipo se sintieron conmovidos e inspirados por su diversión”.

¿Qué más dijo Carrey?

Carrey, quien dio vida al inolvidable Stanley Ipkiss, reflexionó sobre el impacto duradero de esa experiencia:

“Cada uno de nosotros ha sido bendecido muchos años por ese momento alegre y atemporal. Considero a “The Mask” una de las joyas de mi vida creativa. Gracias, Chuck”.

“The Mask” no solo fue un éxito taquillero que consolidó a Carrey como una estrella, también marcó el debut cinematográfico de Cameron Diaz, quien completó un reparto estelar junto a Peter Riegert, Peter Greene, Amy Yasbeck y Richard Jeni.

La película, una mezcla de comedia, fantasía y efectos visuales innovadores para su época, sigue siendo un clásico de los años 90.

La trayectoria de Chuck Russell abarca más de tres décadas de cine de género. Además de “The Mask”, es recordado por dirigir títulos como “Pesadilla en Elm Street 3: Guerreros de los sueños” (1987), “The Blob” (1988) y “The Scorpion King” (2002), demostrando su versatilidad entre el terror, la ciencia ficción y la acción.

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