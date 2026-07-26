Cardi B respondió a los fans que le piden que siga soltera tras su ruptura con Stefon Diggs

La rapera Cardi B volvió a dejar muy clara su postura frente a las opiniones de sus seguidores sobre su vida amorosa. La intérprete de “Bodak Yellow”, que recientemente dio de qué hablar tras confirmarse el fin de su romance con el jugador de la NFL Stefon Diggs, decidió dirigirse directamente a aquellos fans que le exigen mantenerse soltera y enfocada únicamente en su carrera.

Durante una transmisión en vivo a través de X Spaces, la artista respondió sin tapujos a los comentarios que abundan en las redes sociales. “He visto sugerencias de gente diciendo: ‘Ay, quiero que esté soltera, quiero que se enfoque en ella misma’. Escuchen, no voy a estar soltera el resto de mi vida”, declaró enfáticamente.

La rapera explicó que cumplió con las exigencias del público durante gran parte de los últimos meses, dedicándose por completo al trabajo y a sus hijos. “Estuve soltera durante toda mi gira ‘Little Miss Drama’. Soltera, sin hablar con nadie, sin entretener a nadie”, detalló. No obstante, admitió con soltura haber tenido un tropiezo al reencontrarse brevemente con Diggs a principios de año, una situación que cortó de inmediato para seguir adelante.

Desde entonces, Cardi B asegura estar disfrutando de una etapa de plenitud: saliendo de fiesta, viajando con amigos y compartiendo momentos relajados. La conversación en redes se encendió aún más luego de que fuera fotografiada recientemente cenando en Venecia con el guardameta nigeriano Maduka Okoye, lo que desató un aluvión de especulaciones entre sus fanáticos.

Fiel a su estilo directo e irónico, la ganadora del Grammy argumentó que, aunque reconoce que podría “elegir mejores hombres”, no planea privarse de conocer gente ni de disfrutar del romance. “Al final del día, el cuerpo también necesita amor y entretenimiento”, bromeó.

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