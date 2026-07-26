DOJ: los 11 acusados de la muerte de siete migrantes en tren de Texas enfrentarían cadena perpetua

La investigación por la muerte de siete migrantes encontrados dentro de un contenedor de carga ferroviaria en Texas dio un nuevo paso con la formalización de cargos contra 11 presuntos integrantes de una red de tráfico de personas, un caso que las autoridades estadounidenses consideran uno de los episodios más letales vinculados al uso de trenes de carga para el contrabando de migrantes en la frontera con México.

La acusación federal, presentada ante un gran jurado en el Distrito Oeste de Texas, sostiene que los imputados formaban parte de una organización que, desde al menos abril de 2023 y hasta mayo de 2026, utilizó trenes de carga de Union Pacific para introducir de manera clandestina a personas que habían cruzado ilegalmente la frontera desde México hacia el interior de Estados Unidos. De ser declarados culpables, todos enfrentan una pena máxima de cadena perpetua, informó el Departamento de Justicia (DOJ).

El caso cobró notoriedad tras el hallazgo, el 10 de mayo, de seis cuerpos dentro de un contenedor Conex en una estación ferroviaria de Laredo. Un séptimo migrante fue localizado sin vida junto a las vías en San Antonio. Entre las víctimas había cuatro ciudadanos mexicanos, tres hondureños y un adolescente de 14 años. Las autoridades sospechan que todos murieron por hipertermia o golpe de calor.

De acuerdo con la acusación, los traficantes trasladaron a las víctimas desde Acuña, Coahuila, hasta la zona de Del Río, Texas. El 9 de mayo, aprovecharon que un tren permanecía detenido para cortar con cizallas el candado de un contenedor de carga, introducir a los siete migrantes y volver a sellarlo desde el exterior.

El contenedor, apilado sobre otro vagón, no tenía ventilación ni sistema de refrigeración y no podía abrirse desde el interior. Ese día, las temperaturas exteriores oscilaron entre 31 y 33 grados Celsius, condiciones que, según la Fiscalía, hicieron prácticamente imposible sobrevivir durante el trayecto.

El fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, describió la tragedia como una muerte anunciada.

“Con ese calor, siendo mayo en Texas, es muy difícil sobrevivir en un contenedor sellado sin aire acondicionado… dada la temperatura que hacía ese día”, declaró.

Simmons también reveló que al menos una de las víctimas logró comunicarse con un familiar mientras agonizaba.

Eleven indicted in alleged Texas smuggling scheme that left 7 migrants dead in shipping container | James Cirrone, Fox News



Eleven people were indicted this week for allegedly participating in a years-long human smuggling operation that left seven illegal migrants dead in May? pic.twitter.com/jJseEQXfMM — Owen Gregorian (@OwenGregorian) July 25, 2026

“Una de esas personas contactó desesperadamente con su familia mientras moría de calor sofocante dentro del contenedor.”

Según la investigación, cuando el tren llegó a San Antonio los presuntos traficantes abrieron el contenedor, encontraron a los migrantes en estado crítico y abandonaron el lugar tras dejar el cuerpo de uno de ellos junto a las vías. Los demás permanecieron encerrados hasta que, un día después, un trabajador de Union Pacific observó una pierna sobresaliendo del contenedor al llegar el tren a Laredo.

Entre los acusados figuran ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y personas que permanecían en Estados Unidos sin estatus migratorio regular. Dos de ellos continúan prófugos, mientras que los demás fueron detenidos en operativos coordinados por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), integrado por el FBI, ICE-HSI, la Patrulla Fronteriza, la DEA, la ATF y otras agencias federales y locales.

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