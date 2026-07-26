El actor David Jonsson será el protagonista de la tercera entrega de “Black Panther”

La Comic-Con de San Diego fue el escenario elegido para uno de los anuncios más esperados del Universo Cinematográfico de Marvel. El director ganador del Oscar Ryan Coogler confirmó que la tercera entrega de “Black Panther” está oficialmente en desarrollo, y que la franquicia contará con un nuevo rostro para portar el manto del icónico superhéroe.

El actor británico David Jonsson, de 32 años y conocido por su trabajo en “The Long Walk”, la serie “Industry” y la reciente “Alien: Romulus”, será quien interprete al nuevo T’Challa. Pero no se trata de una sustitución directa de Chadwick Boseman, quien falleció en 2020.

La película, titulada “Black Panther 3”, presentará a Jonsson como el hijo del T’Challa original y de Nakia (Lupita Nyong’o), un personaje que los fans pudieron conocer brevemente al final de “Wakanda Forever”.

“Gracias a esta increíble familia a la que tengo el honor y la bendición de unirme”, expresó Jonsson en el panel. “No quiero decir demasiado porque quiero que la pantalla hable por sí sola, pero créanme, el honor es completamente mío”, afirmó.

Letitia Wright, de izquierda a derecha, Winston Duke, David Jonsson y Ryan Coogler durante un panel de Marvel Studios durante la Comic-Con International el sábado 25 de julio de 2026 en San Diego.

Crédito: Richard Shotwell/Invision/AP.

Un estreno y un reparto de lujo

“Black Panther 3” llegará a los cines el 15 de diciembre de 2028. Ryan Coogler regresa como director y co-guionista, y la película se rodará en formato 70mm, un detalle que subraya la apuesta por la calidad visual.

Junto a Jonsson, el reparto contará con el regreso de Letitia Wright como Shuri y Winston Duke como M’Baku.

Además, la leyenda de Hollywood Denzel Washington se unirá a la franquicia. Coogler confirmó que escribió un papel específicamente para él, cumpliendo así un deseo que el director había manifestado en múltiples ocasiones. Este casting ya había sido adelantado por el propio Washington en 2024, quien posteriormente se disculpó con Coogler por la revelación prematura.

El camino hacia esta tercera película ha estado marcado por el profundo respeto a la memoria de Chadwick Boseman, quien dio vida al primer T’Challa en la aclamada cinta de 2018. La primera “Black Panther” fue un fenómeno cultural que recaudó más de $1,300 millones en todo el mundo y obtuvo una nominación al Oscar a la Mejor Película, un hito para el cine de superhéroes.

“Wakanda Forever” (2022), que reorientó su historia tras la pérdida de Boseman, recaudó $850 millones.

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