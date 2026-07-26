Emma Roberts y Cody John contraen matrimonio en una íntima ceremonia en Idaho

La actriz Emma Roberts y su ahora esposo Cody John comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas al contraer matrimonio en una íntima ceremonia celebrada el este sábado en Sun Valley, Idaho. La pareja, que anunció su compromiso en julio de 2024, dijo “sí, acepto” rodeada de sus seres queridos en un evento calificado como “romántico”.

La boda se llevó a cabo en la finca familiar de John, en un entorno que combinaba la elegancia con la calidez de una celebración íntima. Según fuentes de Page Six, la ceremonia duró aproximadamente 45 minutos y se desarrolló bajo unas temperaturas altas, lo que no impidió que los invitados disfrutaran de un momento verdaderamente especial.

Sobre el vestido de la novia

Emma Roberts deslumbró en su gran día con un espectacular vestido de novia blanco, diseñado por Monique Lhuillier, que presentaba una abertura alta y una cinta a juego que realzaba su figura. La actriz complementó su look con un velo y una diadema que aportaban un toque romántico y sofisticado a su estilismo.

Por su parte, Cody John optó por un elegante esmoquin negro que contrastaba perfectamente con el vestido de su novia, creando una imagen armoniosa y clásica.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue cuando Emma caminó hacia el altar agarrada de la mano de su hijo Rhodes, fruto de su relación anterior con el actor Garrett Hedlund.

El pequeño, que nació en diciembre de 2020, fue parte activa de la celebración, vistiendo un elegante traje blanco que lo hacía lucir como un auténtico padrino.

La boda contó con una invitada de lujo: la tía de la novia, la reconocida actriz Julia Roberts, quien no dudó en acompañar a su sobrina en uno de los días más importantes de su vida.

La estrella de “Pretty Woman” asistió junto a su esposo Daniel Moder, luciendo un vestido fluido de lunares y protegiéndose del sol con un elegante parasol blanco.

La presencia de Julia Roberts no pasó desapercibida, convirtiéndose en uno de los temas más comentados por los asistentes y confirmando el estrecho vínculo familiar que une a ambas actrices.

Sobre su historia

La historia de amor entre Emma y Cody comenzó en agosto de 2022, cuando John compartió en redes sociales una fotografía besando a la actriz. En aquel momento, fuentes cercanas a la pareja revelaron que se “lo estaban tomando con calma” después de que amigos comunes del sector los presentaran.

Según declaraciones a E! News, “Emma adora la personalidad de Cody. Es muy divertido, y se lo están pasando bien juntos”. Sin embargo, la actriz era cautelosa debido a su papel como madre, ya que quería proteger a su hijo Rhodes.

“Emma es cautelosa a la hora de llevar a su hijo con gente nueva”, explicó una fuente en ese momento.

La relación de Emma con Garrett Hedlund duró aproximadamente tres años, hasta que la pareja rompió a finales de 2021. Antes de él, la actriz mantuvo relaciones con otras figuras del espectáculo como Alex Pettyfer, Chord Overstreet, Evan Peters y Hayden Christensen.

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