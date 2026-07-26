Influencer de Oklahoma murió presuntamente a manos de su esposo, días después de denunciarlo en TikTok

La creadora de contenido Sara Gilson, de 43 años, murió el 23 de julio en un presunto homicidio-suicidio ocurrido en Owasso, Oklahoma, después de que su esposo, Jeremiah “Shawn” Duffey, de 48 años, irrumpiera en su vivienda y le disparara antes de quitarse la vida, informaron las autoridades.

El caso ha llamado la atención porque, días antes del crimen, Gilson había publicado un video en TikTok en el que hacía referencia a las acusaciones de presunta conducta sexual inapropiada que pesaban sobre su esposo durante el proceso de separación de la pareja.

Video en TikTok hacía referencia a denuncias contra su esposo

El 11 de julio, Gilson participó en una tendencia viral de TikTok conocida como “Netflix documentary”, en la que los usuarios simulan ser entrevistados para un documental.

En su publicación escribió: “Preparándome para cuando Netflix estrene un documental sobre mi futuro exesposo, de quien acabo de descubrir que es un pedófilo”. En la descripción agregó: “Ojalá estuviera bromeando”.

El video acumuló más de seis millones de visualizaciones.

Las afirmaciones realizadas por Gilson hacían referencia a denuncias presentadas previamente contra Duffey. Sin embargo, él nunca fue arrestado ni acusado formalmente por esos señalamientos, de acuerdo con la información disponible.

Existían órdenes de protección vigentes

Según documentos judiciales, el matrimonio comenzó a deteriorarse años antes.

En 2021, Gilson solicitó dos órdenes de protección contra su esposo, aunque ambas fueron desestimadas porque ella no compareció ante el tribunal.

Posteriormente, el 10 de junio de este año presentó una nueva solicitud de protección de emergencia, en la que afirmó que Duffey poseía un arma de fuego, había amenazado con suicidarse y posteriormente desapareció.

Un juez ordenó que Duffey abandonara la vivienda familiar y le prohibió acercarse a menos de 100 yardas de Gilson. La medida fue extendida el 23 de junio y permanecía vigente hasta el 24 de agosto.

Otra denuncia involucraba a una adolescente

Ese mismo 10 de junio, la madre de una adolescente de 15 años también presentó una orden de protección contra Duffey.

En esa solicitud se afirmaba que el hombre, entrenador de un equipo juvenil de baloncesto, supuestamente besó y tocó de forma inapropiada a la menor. La madre aseguró que otro entrenador presenció el hecho.

Además, la denuncia señalaba que Duffey habría enviado mensajes a la adolescente, la invitó a una habitación de hotel durante un torneo y le ofreció dinero para que guardara silencio.

Hasta el momento de su muerte, Duffey no había sido detenido ni enfrentaba cargos penales relacionados con esas acusaciones.

También trascendió que se presentó un reporte ante el Departamento de Policía de Owasso, aunque no se ha informado públicamente si existía una investigación penal abierta.

La policía investiga el homicidio-suicidio

Las autoridades informaron que, el 23 de julio, Duffey ingresó a la vivienda de Gilson pese a la orden judicial de alejamiento.

De acuerdo con la versión policial, el hombre disparó contra su esposa y posteriormente se quitó la vida.

Días antes del crimen, Gilson había compartido otras publicaciones en TikTok relacionadas con el proceso que atravesaba.

En una de ellas aparecía junto a una amiga en una embarcación con el mensaje de que las amistades femeninas “literalmente te salvan la vida”. En otra publicación, realizada desde un yate, escribió: “Que lo que sea que fue eso nunca vuelva a encontrarme”.

Familia destaca su papel como madre

Tras su muerte, familiares y amigos organizaron una campaña de recaudación de fondos para apoyar a los dos hijos de Gilson.

En el mensaje difundido señalaron que la mujer era “una madre increíble” y que sus hijos constituían el centro de su vida.

Las autoridades continúan con las investigaciones del caso, mientras la muerte de Gilson ha generado amplia repercusión en redes sociales debido a las publicaciones que realizó antes del ataque.

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