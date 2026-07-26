Ryan Gosling se une al universo cinematográfico de Marvel

El actor Ryan Gosling dará el salto al cine de superhéroes de la mano de Marvel Studios. El presidente de la compañía, Kevin Feige, anunció durante el icónico panel del Hall H en la Comic-Con de San Diego que el actor canadiense interpretará a Johnny Blaze en la nueva película de Ghost Rider, cuyo estreno en salas de cine está previsto para el año 2028.

El auditorio estalló en ovaciones cuando Gosling subió al escenario para confirmar su incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). “Como saben, este es un personaje que he querido interpretar por mucho tiempo. Kevin, Josh Horowitz, Hall H, gracias”, declaró la estrella desde el estrado.

Gosling encarnará al célebre acróbata de motocicletas que, tras realizar un pacto con el diablo para salvar a un ser querido, queda ligado a un demonio sobrenatural y se convierte en el Espíritu de la Venganza: un antihéroe de calavera llameante equipado con una motocicleta ardiente, cadenas de fuego y la letal “Mirada de la Penitencia”.

El personaje, creado en 1972 por Gary Friedrich y Mike Ploog, tuvo su paso previo por el cine en dos producciones lideradas por Nicolas Cage (2007 y 2011), además de una adaptación para la televisión en la serie “Agents of S.H.I.E.L.D.” a cargo del actor Gabriel Luna.

La dirección del filme estará a cargo de Shawn Levy, realizador de “Deadpool & Wolverine”, mientras que el guion será elaborado por Jonathan Tropper. Ambos ya colaboraron recientemente con Gosling en el rodaje de “Star Wars: Starfighter”, cinta de la saga galáctica agendada para mayo de 2027. Según explicó Levy en San Diego, fue precisamente durante esa filmación donde nació la idea de reunirse para desarrollar la película del Motorista Fantasma.

Para Gosling, nominado en tres ocasiones al premio Oscar y que viene de cosechar un éxito masivo en taquilla con “Project Hail Mary”, el proyecto representa su primera incursión en el género de cómics. A su vez, supone un retorno simbólico al ecosistema de Disney, donde inició su trayectoria artística a los 13 años en “The All New Mickey Mouse Club”. Con este fichaje, Marvel Studios suma a una de las mayores estrellas de Hollywood a sus planes para las próximas etapas de su universo interconectado.

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