“Toy Story 5” se corona como la película más taquillera de 2026

Disney y Pixar lograron una hazaña que muchos daban por imposible: demostrar que los juguetes clásicos siguen teniendo un lugar en el corazón del público infantil, incluso cuando la competencia son las pantallas táctiles. “Toy Story 5”, la quinta entrega de la franquicia más querida del estudio, superó los $1,000 millones en taquilla mundial y se ha convertido en el estreno más taquillero del año, según datos de Box Office Mojo.

La película recaudó $448 millones en Estados Unidos y $573 millones en el resto del mundo, lo que suma un total global de $1,022 millones. Con esta cifra, “Toy Story 5” se convierte en la tercera película del año en alcanzar este codiciado hito, después de “The Super Mario Galaxy Movie” ($1,001 millones) y “Michael” ($1,001 millones).

Mientras tanto, “The Odyssey”, que ya acumula $639.6 millones tras solo dos fines de semana en cartelera, se perfila como la cuarta cinta en unirse a ese selecto club. Y todo esto antes del estreno de “Spider-Man: Brand New Day”, previsto para el 31 de julio, que llega como secuela del gigantesco “No Way Home” de 2021.

Un panorama positivo para la industria

Este año se espera que la industria produzca la mayor cantidad de blockbusters de $1,000 millones desde que la pandemia trastocó la taquilla en 2020.

En 2019, nueve películas —entre ellas “Avengers: Endgame”, “The Lion King”, “Aladdin”, “Joker”, “Spider-Man: Far From Home” y “Captain Marvel”— superaron esa barrera.

Al año siguiente, con los cines cerrados durante meses debido a la COVID, ninguna logró alcanzarla. En 2021 solo hubo una “Spider-Man: No Way Home”; tres en 2022 “Avatar: The Way of Water”, “Top Gun: Maverick” y “Jurassic World Dominion”, dos en 2023 “Barbie” y “The Super Mario Bros. Movie”; tres en 2024 “Inside Out 2”, “Deadpool & Wolverine” y “Moana 2” y tres en 2025 “Zootopia 2”, “Avatar: Fire and Ash” y “Lilo & Stitch”.

La tendencia de 2026 apunta a superar incluso los números de la era prepandémica.

Según estimaciones, en los próximos días, “Toy Story 5” se registrará como la entrega más taquillera de toda la franquicia, superando a “Toy Story 4 (2019), que alcanzó los $1,070 millones. Es la tercera secuela de la serie que logra traspasar la barrera de los mil millones, después de “Toy Story 3” (2010), que recaudó $1.060 millones.

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