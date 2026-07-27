Acusan a dos personas de asesinar a dos víctimas halladas en estado de descomposición en sendero de Carolina del Norte

El hallazgo de dos cuerpos en avanzado estado de descomposición en un parque natural de Glen Alpine, Carolina del Norte, desencadenó una investigación por doble homicidio que ya dejó a dos personas arrestadas y acusadas de asesinato en primer grado.

La Oficina del Sheriff del Condado de Burke informó que el primer cadáver fue localizado el 21 de julio en el Mountain Nature Trail, un sendero ubicado dentro de Simpson Park, a unos 80 millas de Charlotte.

Cuatro días después, el 25 de julio, las autoridades emitieron órdenes de arresto contra Jamar Quarmaine Propst, de 36 años, y Tosha Lee Lewis, también de 36. Ese mismo día fue encontrado un segundo cuerpo en el mismo sendero.

Una víctima fue identificada; la otra permanece sin nombre

Los investigadores identificaron a una de las víctimas como Raheim McClain Murray, de 31 años.

La identidad del segundo fallecido aún no ha sido confirmada por las autoridades, mientras continúa el proceso de identificación forense.

Hasta el momento, la Oficina del Sheriff no ha revelado la causa de muerte de ninguna de las dos víctimas.

Propst y Lewis fueron acusados de dos cargos de asesinato en primer grado y dos cargos de conspiración para cometer un delito grave.

Las autoridades indicaron que ambos permanecen detenidos sin derecho a fianza.

De acuerdo con la información divulgada por la investigación, el motivo del presunto doble homicidio todavía no ha sido determinado.

Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar una condena de cadena perpetua o la pena de muerte, conforme a la legislación de Carolina del Norte.

Su primera comparecencia ante el tribunal está prevista para este lunes.

Un crimen que sacude a una comunidad de baja incidencia delictiva

El doble hallazgo ocurrió en Simpson Park, un espacio recreativo que cuenta con senderos naturales, áreas verdes, parques infantiles y caminos para caminatas.

Glen Alpine es una pequeña localidad rural ubicada cerca de las montañas Blue Ridge y es considerada una comunidad con bajos índices de criminalidad.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del caso, determinar el móvil del crimen y confirmar la identidad de la segunda víctima.

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