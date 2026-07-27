“Avengers: Doomsday” acumula más de $16 millones en preventas a meses de su estreno

La expectativa por el regreso de los héroes más icónicos de la pantalla grande alcanzó un nuevo hito. “Avengers: Doomsday”, la próxima gran apuesta de Marvel Studios y Disney, logró recaudar 16,5 millones de dólares en preventa de entradas en Estados Unidos, a pesar de que su estreno en salas de cine está programado para el próximo 18 de diciembre.

El fenómeno comercial comenzó tras el lanzamiento de la preventa para formatos premium en aproximadamente 1.000 salas cinematográficas del territorio estadounidense. Según fuentes internas del estudio citadas por Variety, las entradas para las funciones especiales del jueves 17 y viernes 18 de diciembre se agotaron en cuestión de horas.

La abrumadora respuesta del público ocurre apenas una semana después de la publicación del primer tráiler oficial de la cinta.

Un factor destacado en este despliegue es el debut del formato Infinity Vision, una tecnología de proyección desarrollada por Disney. Esta marca de gran formato, caracterizada por pantallas gigantes, un brillo superior y un sistema de sonido inmersivo, fue creada por la compañía luego de que Warner Bros. asegurara en exclusiva las salas IMAX para la tercera entrega de “Dune”, cuyo estreno coincide en la misma fecha.

La película promete un choque multiversal sin precedentes. El primer avance mostró a Thor, interpretado nuevamente por Chris Hemsworth, reuniendo a una vasta alianza de superhéroes para enfrentar al temible Doctor Doom, encarnado por Robert Downey Jr.

El elenco confirmado incluye la participación de Chris Evans como el Capitán América, Pedro Pascal en el rol de Mister Fantástico, Paul Rudd como Ant-Man, Florence Pugh interpretando a Yelena Belova y Tom Hiddleston como Loki, entre otras prominentes figuras de la franquicia.

Dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, “Avengers: Doomsday” representa la entrega número 39 del Universo Cinematográfico de Marvel. Aunque los detalles precisos del argumento se mantienen bajo estricta reserva, el filme sentará las bases para la secuela, “Avengers: Secret Wars”, prevista para llegar a las salas de cine en 2027.

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