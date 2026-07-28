¿Cuánto ganó Isaac del Toro en el Tour de France? El millonario premio del mexicano tras subir al podio

Isaac del Toro completó una actuación histórica para el ciclismo mexicano en el Tour de France 2026. El corredor de Ensenada, Baja California, terminó tercero en la clasificación general, el mejor resultado conseguido por un mexicano en la máxima competencia del ciclismo mundial.

Después de tres semanas de exigencia y 21 etapas frente a la élite internacional, el integrante del UAE Team Emirates no solo subió al podio en París, sino que también conquistó el reconocimiento como el mejor ciclista joven de la edición 2026.

El desempeño de Isaac del Toro despertó el reconocimiento de aficionados y especialistas gracias a su consistencia durante toda la competencia, pero, además, “Torito” obtuvo un jugoso premio económico por su logro.

Third overall at @LeTour on debut, @ISAACDELTOROx1 ??



After an incredible ride throughout the three weeks from Montjuïc to Montmartre, Isaac becomes the first ?? to finish on the Tour de France podium.



The best young rider classification is his, as is the White Jersey ?? pic.twitter.com/w2mdrA3mWt — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 26, 2026

¿Cuánto dinero ganó Isaac del Toro en premios?

De acuerdo con información publicada por el diario L’Équipe, el ciclista mexicano acumuló 154,500 euros, equivalentes a aproximadamente $175,500 dólares, en premios durante la competencia.

La cifra corresponde principalmente al premio obtenido por finalizar en el tercer puesto de la clasificación general.

Tadej Pogacar fue el corredor que más dinero ganó

El mayor premio económico del Tour de France 2026 fue para Tadej Pogacar, compañero de equipo de Isaac del Toro en el UAE Team Emirates.

El campeón de la competencia recibió alrededor de 500,000 euros, equivalentes a cerca de $568,000 dólares.

Por su parte, Remco Evenepoel, quien terminó en la segunda posición de la clasificación general, obtuvo aproximadamente 248,000 euros, es decir, alrededor de $282,000 dólares.

Más allá de las ganancias económicas, la actuación de Isaac del Toro confirmó el crecimiento del ciclismo mexicano en el máximo escenario internacional y lo proyecta como uno de los nombres a seguir en las próximas temporadas.

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