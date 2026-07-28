Liga MX revela lista de jugadores que enfrentarán a la MLS en el All-Star Game: Erik Lira y Salomón Rondón destacan

La Liga MX dio a conocer la convocatoria definitiva con la que enfrentará a las figuras de la MLS en el MLS All-Star Game 2026, encuentro que se disputará este miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium, en Charlotte.

La lista final presenta varias modificaciones respecto a la convocatoria inicial, con ocho futbolistas incorporados como reemplazos por la baja de otros jugadores. Además, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, eligió a un elemento adicional para completar el plantel.

Entre los jugadores que se suman al equipo destacan Salomón Rondón, delantero del Pachuca, además de Carlos Acevedo (Santos Laguna), Alexei Domínguez (Pachuca), Omar Campos (Cruz Azul), Luis Gabriel Rey (Guadalajara), Jesús Garza (Tigres UANL), Carlos Moreno (Pachuca) y Javier Ruiz (Necaxa).

Por su parte, Elías Montiel, también de Pachuca, fue seleccionado directamente por Mikel Arriola para integrar el representativo de la Liga MX.

Convocatoria completa de la Liga MX

Porteros

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

(Santos Laguna) Carlos Moreno (Pachuca)

Defensas

Israel Reyes (Club América)

(Club América) Omar Campos (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Willer Ditta (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Luis Gabriel Rey (Guadalajara)

(Guadalajara) Jesús Garza (Tigres UANL)

(Tigres UANL) Jesús Gallardo (Toluca)

(Toluca) Bruno Méndez (Toluca)

(Toluca) Federico Pereira (Toluca)

(Toluca) Nathan Silva (Pumas UNAM)

Mediocampistas

Erik Lira (Cruz Azul)

(Cruz Azul) José Paradela (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Javier Ruiz (Necaxa)

(Necaxa) Elías Montiel (Pachuca)

(Pachuca) Iker Fimbres (Monterrey)

(Monterrey) Juan Brunetta (Tigres UANL)

(Tigres UANL) Fernando Gorriarán (Tigres UANL)

(Tigres UANL) Franco Romero (Toluca)

(Toluca) Kevin Castañeda (Guadalajara)

Delanteros

Alexei Domínguez (Pachuca)

(Pachuca) Salomón Rondón (Pachuca)

(Pachuca) Robert Morales (Pumas UNAM)

Modificaciones en el Equipo de Estrellas que participará en el MLS All-Star Game 2026. ? pic.twitter.com/ub7KEa3eG7 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 27, 2026

Cuatro mundialistas forman parte del equipo de la Liga MX

Dentro de la convocatoria destacan cuatro jugadores que representaron a la selección de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Carlos Acevedo

Israel Reyes

Jesús Gallardo

Erik Lira

Además, varios integrantes del plantel llegan tras ser reconocidos en el Balón de Oro de la Liga MX, entre ellos Erik Lira, ganador del galardón, así como Jesús Gallardo, Federico Pereira, Fernando Gorriarán y Kevin Castañeda, quienes fueron nominados.

Los representantes de la Liga MX para el All-Star Skill Challenge

Previo al partido frente a la MLS, ocho futbolistas participarán en el All-Star Skills Challenge, competencia en la que demostrarán su precisión en disparos, pases y diferentes pruebas técnicas.

Los elegidos son:

Carlos Moreno (Pachuca)

(Pachuca) Federico Pereira (Toluca)

(Toluca) Elías Montiel (Pachuca)

(Pachuca) Javier Ruiz (Necaxa)

(Necaxa) Fernando Gorriarán (Tigres UANL)

(Tigres UANL) Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

(Cruz Azul) José Paradela (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Kevin Castañeda (Guadalajara)

¡Puro talento y magia! ??



Estos son los jugadores que nos representarán en los retos de habilidad. ?



No te pierdas el #MLSAllStar Skills Challenge el 28 de julio. Disfrútalo en vivo en @AppleTV.@voit_mx. pic.twitter.com/tARadottRU — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 27, 2026

La Liga MX buscará imponerse tanto en el All-Star Skills Challenge como en el MLS All-Star Game 2026, uno de los eventos más esperados del verano entre el futbol mexicano y la liga estadounidense.

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