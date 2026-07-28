Liga MX revela lista de jugadores que enfrentarán a la MLS en el All-Star Game: Erik Lira y Salomón Rondón destacan
La Liga MX confirmó la lista final para enfrentar a la MLS, además de los futbolistas que participarán en el All-Star Skills Challenge
La Liga MX dio a conocer la convocatoria definitiva con la que enfrentará a las figuras de la MLS en el MLS All-Star Game 2026, encuentro que se disputará este miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium, en Charlotte.
La lista final presenta varias modificaciones respecto a la convocatoria inicial, con ocho futbolistas incorporados como reemplazos por la baja de otros jugadores. Además, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, eligió a un elemento adicional para completar el plantel.
Entre los jugadores que se suman al equipo destacan Salomón Rondón, delantero del Pachuca, además de Carlos Acevedo (Santos Laguna), Alexei Domínguez (Pachuca), Omar Campos (Cruz Azul), Luis Gabriel Rey (Guadalajara), Jesús Garza (Tigres UANL), Carlos Moreno (Pachuca) y Javier Ruiz (Necaxa).
Por su parte, Elías Montiel, también de Pachuca, fue seleccionado directamente por Mikel Arriola para integrar el representativo de la Liga MX.
Convocatoria completa de la Liga MX
Porteros
- Carlos Acevedo (Santos Laguna)
- Carlos Moreno (Pachuca)
Defensas
- Israel Reyes (Club América)
- Omar Campos (Cruz Azul)
- Willer Ditta (Cruz Azul)
- Luis Gabriel Rey (Guadalajara)
- Jesús Garza (Tigres UANL)
- Jesús Gallardo (Toluca)
- Bruno Méndez (Toluca)
- Federico Pereira (Toluca)
- Nathan Silva (Pumas UNAM)
Mediocampistas
- Erik Lira (Cruz Azul)
- José Paradela (Cruz Azul)
- Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
- Javier Ruiz (Necaxa)
- Elías Montiel (Pachuca)
- Iker Fimbres (Monterrey)
- Juan Brunetta (Tigres UANL)
- Fernando Gorriarán (Tigres UANL)
- Franco Romero (Toluca)
- Kevin Castañeda (Guadalajara)
Delanteros
- Alexei Domínguez (Pachuca)
- Salomón Rondón (Pachuca)
- Robert Morales (Pumas UNAM)
Cuatro mundialistas forman parte del equipo de la Liga MX
Dentro de la convocatoria destacan cuatro jugadores que representaron a la selección de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026:
- Carlos Acevedo
- Israel Reyes
- Jesús Gallardo
- Erik Lira
Además, varios integrantes del plantel llegan tras ser reconocidos en el Balón de Oro de la Liga MX, entre ellos Erik Lira, ganador del galardón, así como Jesús Gallardo, Federico Pereira, Fernando Gorriarán y Kevin Castañeda, quienes fueron nominados.
Los representantes de la Liga MX para el All-Star Skill Challenge
Previo al partido frente a la MLS, ocho futbolistas participarán en el All-Star Skills Challenge, competencia en la que demostrarán su precisión en disparos, pases y diferentes pruebas técnicas.
Los elegidos son:
- Carlos Moreno (Pachuca)
- Federico Pereira (Toluca)
- Elías Montiel (Pachuca)
- Javier Ruiz (Necaxa)
- Fernando Gorriarán (Tigres UANL)
- Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
- José Paradela (Cruz Azul)
- Kevin Castañeda (Guadalajara)
La Liga MX buscará imponerse tanto en el All-Star Skills Challenge como en el MLS All-Star Game 2026, uno de los eventos más esperados del verano entre el futbol mexicano y la liga estadounidense.
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