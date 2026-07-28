Un recuerdo de por vida: Cucurella se tatuó la cara de Luis de la Fuente tras victoria en el Mundial 2026

Marc Cucurella decidió convertir una promesa en un recuerdo permanente. El lateral izquierdo de la selección española se tatuó el rostro de Luis de la Fuente después de la conquista del Mundial 2026, compromiso que había asumido durante la concentración del torneo y que reveló este martes a través de sus redes sociales.

El futbolista publicó una fotografía junto al tatuador Ganga y al creador de contenido Ceciarmy, acompañada del mensaje: “Las promesas se cumplen”. La imagen mostró el resultado final del tatuaje, realizado mientras el jugador disfruta de sus vacaciones tras el campeonato.

La selección española conquistó el pasado 19 de julio su segundo título mundial al derrotar 1-0 a Argentina en la final disputada en Nueva Jersey. Cucurella fue titular en el lateral izquierdo y se mantuvo como uno de los futbolistas de confianza de Luis de la Fuente a lo largo de toda la competición.

El diseño elegido no se limitó a un retrato. Según las imágenes difundidas por el propio jugador, el tatuaje representa al seleccionador sosteniendo la Copa del Mundo, con el logotipo del torneo como fondo.

La promesa nació durante la concentración del Mundial

El origen del tatuaje se remonta a los días previos al desenlace del campeonato. Durante la concentración, Cucurella aseguró que, si España levantaba la copa, se grabaría en la piel la cara del entrenador nacional.

La escena quedó documentada en un video compartido por Ceciarmy, quien acompañó al futbolista durante el proceso. “Hoy es un día muy importante para España porque se cumple la promesa. Nos vamos a casa de Cucurella a tatuarlo, esto va a ser una locura”, comentó el influencer mientras mostraba al defensor sonriendo antes de comenzar la sesión.

La publicación generó una rápida reacción en redes sociales y se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la celebración posterior al título mundial.

Otro reto queda abierto para el futuro

La jornada dejó además un nuevo compromiso público. Ceciarmy anunció en su cuenta de X que, si España gana el Mundial de 2030, Cucurella aceptará realizar lo que proponga el comentario o publicación citada con mayor número de “me gusta”. El mensaje superó las 30 mil reproducciones poco después de su publicación.

Cucurella no fue el único integrante de la selección que había hecho una promesa relacionada con el entrenador. Álex Baena, compañero suyo en la Roja, también aseguró durante el torneo que se tatuaría el rostro de Luis de la Fuente en caso de conquistar el Mundial, aunque hasta el momento no se ha informado si ya cumplió ese compromiso.

El tatuaje del lateral se suma así a las celebraciones más personales de la plantilla española tras el éxito alcanzado en Estados Unidos, Canadá y México. Para Cucurella, la imagen de Luis de la Fuente levantando la copa quedará ahora como un recuerdo permanente de la noche en la que España volvió a proclamarse campeona del mundo dieciséis años después de Sudáfrica 2010.

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