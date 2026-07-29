Consulado de México en Los Ángeles brinda asesoría gratuita hasta el 31 de julio

Buenas noticias para todos los mexicanos que viven en el área de Los Ángeles. El Consulado General de México está ofreciendo orientación legal y gratuita hasta el 31 de julio. Las asesorías están enfocadas en temas migratorios y en la prevención de fraudes durante trámites.

La iniciativa forma parte de la Novena Edición de la Semana de Asesorías Legales Externas (SALE), organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México bajo el lema “Inclusión es protección”.

El objetivo es que la comunidad mexicana conozca sus derechos y reciba orientación confiable antes de iniciar cualquier procedimiento legal, especialmente si es migratorio.

Lee también: 5 acciones al conducir por las que pueden multarte en California y no lo sabías

Asesorías gratuitas para mexicanos en LA: lo que debes saber

Las consultas presenciales se realizan en el Consulado General de México en Los Ángeles, ubicado en 2401 W. 6th Street, Los Ángeles, California 90057, en un horario de 9:00 am a 1:00 pm.

Durante cada jornada participan abogados especializados que ofrecen orientación en diversas áreas, entre ellas derecho migratorio, penal, civil, familiar y planeación patrimonial.

El objetivo es que cada mexicano pueda resolver dudas, recibir explicaciones sobre procedimientos y que tomen decisiones informadas sobre sus casos.

El consulado también informó que quienes no puedan acudir personalmente tienen la posibilidad de registrarse mediante un código QR habilitado por la institución para solicitar una asesoría virtual. En la imagen siguiente encuentras el código.

¡Tus derechos importan!



Esta semana el Consulado General de México en Los Ángeles te invita a la Novena Edición de la Semana de Asesorías Legales Externas (SALE).



? Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

? 27- 31 de julio

? Consulado General de México en Los Ángeles pic.twitter.com/cStBrppBQd — Consulado General De México en Los Ángeles (@ConsulMexLan) July 28, 2026

Requisitos y documentos recomendados

Si bien las asesorías son gratuitas, el Consulado de México recomienda acudir con toda la documentación relacionada con el caso para que los especialistas puedan brindar una orientación más precisa.

Entre los documentos sugeridos se encuentran los números de caso o notificaciones emitidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), permisos de trabajo, registros de detención o deportación, así como documentos judiciales o constancias de libertad condicional, cuando correspondan.

El Consulado recalcó que quienes necesiten más información pueden comunicarse con la Línea de Apoyo Consular Mexicana (CIAM) al 520 623 7874. Asimismo, invitó a consultar recursos oficiales de organismos como la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Embajada de Estados Unidos para conocer cómo identificar y evitar posibles estafas relacionadas con trámites migratorios.

· La “ciudad de las almas”: el rincón de California con 1.5 millones de enterrados y apenas 1,500 vecinos

· Dónde están las 125 cámaras instaladas en California para detectar autos que exceden la velocidad

· Qué pasa en California si estacionas en un espacio para discapacitados: lo que dice la ley