ICE detuvo a 906 presuntos traficantes de personas y rescató a 180 víctimas durante el Mundial

Durante los días en que Estados Unidos fungió como anfitrión de la Copa del Mundo de la FIFA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aprovechó para detener a 906 presuntos traficantes de personas y rescatar a 180 víctimas, entre ellos 30 niños.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de varios operativos planificados anticipadamente, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en colaboración con el Centro para la Lucha contra la Trata de Personas del DHS y organismos policiales federales, estatales y locales, les dieron un severo golpe a varios grupos delincuenciales dedicados a al tráfico de personas.

Lauren Bis, subsecretaria del DHS, emitió un comunicado donde elogió los resultados del trabajo colaborativo.

“Mientras los estadounidenses y los visitantes internacionales disfrutaban de la Copa Mundial de la FIFA, los hombres y mujeres de las fuerzas del orden del ICE trabajaban arduamente para desmantelar las redes de trata de personas en las ciudades sede de la FIFA y en todo el país.

Las fuerzas del orden federales arrestaron a más de 900 sospechosos y rescataron a casi 200 víctimas.

Bajo la presidencia de Trump y la gestión del secretario Mullin, estamos desmantelando las redes de trata de personas”, indica parte del texto.

Como parte del informe del DHS también se menciona que, durante la celebración del certamen futbolístico, en los operativos llevados a cabo por las agencias federales se incautaron más de 700 drones no autorizados, esto gracias a la inspección de más de 19,000 vehículos que se dirigían a estadios y festivales de aficionados.

A esto debe agregarse el golpe que se le dio a la piratería ya que se lograron confiscar cientos de miles de artículos falsificados relacionados a la Copa del Mundo, cuyo valor superó $33 millones de dólares.

Cabe señalar que los presuntos traficantes de personas fueron puestos a disposición de la policía y estarán detenidos hasta que un juez determine su situación legal.

A nivel federal, ese delito implica condenas que oscilan entre 10 años de prisión hasta cadena perpetua y, en los casos de extranjeros, también se incluye su posterior deportación.

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