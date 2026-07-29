Muere una persona tras estrellarse una avioneta cerca del aeropuerto de Chandler, Arizona

Una persona murió luego de que una aeronave ligera se estrellara la noche del martes en las inmediaciones del Aeropuerto de Chandler, en el estado de Arizona, informaron las autoridades.

El Departamento de Bomberos de Chandler indicó que los equipos de emergencia respondieron tras recibir una llamada al 911 que alertaba sobre la caída de una aeronave.

Los rescatistas coordinaron con la torre de control del aeropuerto para confirmar la ubicación del accidente y dirigirse al lugar del impacto.

Según la cadena local KNXV, afiliada de ABC News en Phoenix, el siniestro ocurrió alrededor de las 7:50 p.m., cerca de la intersección de McQueen Road y Queen Creek Road.

El único ocupante murió en el lugar

Al llegar al sitio, los equipos de emergencia localizaron una aeronave con un solo ocupante, quien fue declarado muerto en el lugar.

Las autoridades no han revelado la identidad del piloto mientras se realizan las notificaciones correspondientes a sus familiares.

El Departamento de Bomberos informó que trabaja de manera conjunta con las autoridades del Aeropuerto de Chandler, el Departamento de Policía de Chandler y la Administración Federal de Aviación (FAA) para esclarecer las circunstancias del accidente.

Hasta el momento no se han dado a conocer las posibles causas del siniestro ni se ha informado si existieron factores mecánicos o meteorológicos que pudieran haber contribuido al choque.

Las autoridades señalaron que la investigación permanece abierta y que se divulgarán más detalles conforme avance el proceso.

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