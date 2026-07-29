Trump busca que la Corte Suprema anule fallo de $83 millones en el caso de E. Jean Carroll

El presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema revocar la sentencia que lo obliga a pagar $83 millones a la escritora E. Jean Carroll, al sostener que sus declaraciones públicas sobre la acusación de agresión sexual que ella presentó en su contra estaban protegidas por la inmunidad presidencial.

CNN, quien tuvo acceso a una copia de la apelación, reveló que los abogados del mandatario presentaron un recurso ante el máximo tribunal en el que argumentan que el fallo emitido por la Corte Suprema en 2024 sobre la inmunidad de los presidentes por actos realizados en el ejercicio de sus funciones también debería aplicarse en este litigio por difamación.

Trump apela a la inmunidad presidencial

En el escrito presentado ante los magistrados, la defensa sostiene que nunca antes un presidente en funciones había enfrentado una condena económica de esta magnitud por declaraciones relacionadas con el desempeño de su cargo.

“Este es el primer caso en la historia de nuestra nación en el que un tribunal ha impuesto responsabilidad por daños y perjuicios a un presidente por su conducta en el cargo”, señalaron los abogados de Trump en la apelación.

A la par, el Departamento de Justicia (DOJ) solicitó a la Corte Suprema permitir que el Gobierno federal sustituya a Trump como demandado. La dependencia argumenta que una ley federal protege a los empleados públicos frente a ciertas demandas civiles cuando los hechos ocurrieron dentro del ámbito de sus funciones oficiales.

“Sin la intervención de este Tribunal, el presidente en funciones se enfrenta a una responsabilidad personal de casi cien millones de dólares por una conducta que se encontraba dentro del ámbito de sus funciones federales”, afirmó el Departamento de Justicia en su presentación.

Una disputa judicial que sigue abierta

El caso tiene su origen en las acusaciones de E. Jean Carroll, quien aseguró que Trump la agredió sexualmente en un probador de la tienda Bergdorf Goodman, en Manhattan, a mediados de la década de 1990. El entonces candidato republicano negó las acusaciones y calificó la historia como una “completa farsa”, un “engaño” y una “estafa”, declaraciones que dieron pie a la demanda por difamación.

En 2024, un jurado federal de Manhattan concedió a Carroll una indemnización de $83.3 millones, decisión que posteriormente fue ratificada por una corte de apelaciones. Semanas atrás, la escritora obtuvo el pago de $5 millones ordenado por un jurado federal, luego de que la Corte Suprema despejara el último obstáculo legal tras años de litigio.

Ahora será la Corte Suprema la que determine si acepta revisar nuevamente el caso, una decisión que podría tener implicaciones tanto para el alcance de la inmunidad presidencial como para futuras demandas civiles contra mandatarios en funciones.

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