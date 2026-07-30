Carolina Sandoval confirma que su divorcio con Nick Hernández ya es oficial

La conductora Carolina Sandoval y el empresario Nick Hernández están oficialmente separados después de dos años de batalla legal, así lo confirmó la famosa a través de un video difundido desde sus redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, la presentadora de “¡Siéntese Quien Pueda!” compartió la noticia con sus seguidores apenas unos minutos después de ser notificada por su equipo legal: “Soy una mujer divorciada por la corte de Miami Dade”, dijo visiblemente emocionada.

Junto a su video, la denominada “Venenosa” colocó una reflexión en la que habló sobre los nuevos comienzos: “Hoy Dios escribió una nueva página en mi historia, y mi corazón está lleno de gratitud”, se lee en la descripción de su post.

Asimismo, aseguró que su divorcio representa el fin de un capítulo en su vida al que no piensa brindar más atención: “Abrazo este nuevo comienzo con fe, serenidad y la certeza de que Su voluntad siempre es perfecta. Camino hacia adelante con esperanza, amor y la alegría de saber que los planes de Dios siempre superan nuestros sueños“, añadió.

¿Cómo reaccionó la familia de Carolina Sandoval a la noticia de su divorcio?

En una charla con la revista People, la estrella de las redes sociales contó cómo fue que se enteró de la noticia, además de dar un vistazo a la reacción de sus seres queridos.

“No tenía ni idea que hoy iba a ser. Por ahí le había dicho a mis compañeros y amigos del show, ‘yo creo que ya debe faltar poco'”, explicó a la revista.

Sobre la reacción de su familia ante la resolución de su divorcio, la famosa contó: “Mi mamá se puso muy emocionada y conmovida, y mi hija Bárbara también, desde hace tiempo que me quería ver así (…) Si yo estoy feliz, ellos están felices. Mi hija menor me dijo en las vacaciones de Santorini, ‘Mami, si tú sonríes, yo estoy feliz'”.

Carolina Sandoval decidió finalizar este capítulo amargo de su vida con un mensaje positivo: “Era algo que mi alma y mi corazón necesitaban para cerrar un ciclo. Y qué mejor que en esta etapa de mi vida, en paz, tranquila, con un aprendizaje de por medio, con nuevos proyectos“, precisó.

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