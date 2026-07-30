Cataratas y el glaucoma: dos enemigos silenciosos de la visión

La pérdida de visión no siempre llega de golpe. En millones de personas avanza en silencio, año tras año, hasta que el daño ya es irreversible. Cataratas y glaucoma encabezan la lista de causas de ceguera en el mundo, pero se originan de maneras muy distintas y exigen estrategias de detección diferentes.

Ambas enfermedades afectan al ojo desde dentro, pero atacan estructuras distintas y con mecanismos que poco tienen en común. Confundirlas —algo frecuente entre quienes no son especialistas— puede llevar a subestimar la urgencia de un diagnóstico oportuno.

Cataratas: cuando el cristalino pierde la transparencia

El cristalino es la lente natural del ojo, ubicada detrás del iris, encargada de enfocar la luz sobre la retina. Con el paso de los años, las proteínas que lo componen pueden agruparse y opacar esa lente, un proceso conocido como catarata.

Los síntomas suelen instalarse de forma gradual: visión borrosa o nublada, sensibilidad a la luz y a los reflejos, dificultad para ver de noche, colores que se perciben más apagados y la sensación de mirar a través de un vidrio empañado. El envejecimiento es la causa principal, aunque también pueden influir la diabetes, el tabaquismo, la exposición prolongada a la radiación ultravioleta, ciertos medicamentos como los corticoides y los traumatismos oculares.

A diferencia de otras enfermedades oculares, la catarata tiene una solución quirúrgica altamente efectiva: la extracción del cristalino opaco y su reemplazo por una lente intraocular artificial. Es una de las cirugías más practicadas y con mejores resultados en la medicina moderna, capaz de devolver una visión nítida en la gran mayoría de los casos.

Glaucoma: el daño que no avisa

El glaucoma es distinto en casi todo. No afecta al cristalino, sino al nervio óptico, el cable que transmite las imágenes captadas por el ojo hacia el cerebro. En la mayoría de los casos, ese daño se relaciona con un aumento de la presión intraocular, provocado por una acumulación de líquido que no logra drenar correctamente.

Lo más inquietante del glaucoma es su capacidad para avanzar sin síntomas evidentes. La forma más común, el glaucoma de ángulo abierto, puede ir reduciendo el campo de visión periférica durante años sin que la persona lo note, porque el cerebro compensa la pérdida y la agudeza visual central se mantiene intacta hasta etapas avanzadas. Por eso se lo conoce como “el ladrón silencioso de la vista”.

Existen también formas de aparición súbita, como el glaucoma de ángulo cerrado, que sí produce síntomas intensos: dolor ocular severo, enrojecimiento, visión de halos alrededor de las luces, náuseas y vómitos. Se trata de una urgencia oftalmológica que requiere atención inmediata.

A diferencia de la catarata, el daño causado por el glaucoma en el nervio óptico es irreversible. Los tratamientos disponibles —gotas, láser o cirugía— no restauran la visión perdida, sino que buscan frenar el avance de la enfermedad controlando la presión intraocular.

La importancia del control periódico

Aunque sus mecanismos son diferentes, cataratas y glaucoma comparten un rasgo clave: ambas se vuelven más frecuentes con la edad y ambas se benefician enormemente de la detección temprana. Los oftalmólogos recomiendan exámenes de la vista regulares a partir de los 40 años, y con mayor frecuencia en personas con antecedentes familiares de glaucoma, diabetes o hipertensión.

Un examen ocular completo —que incluye la medición de la presión intraocular y la evaluación del fondo de ojo— permite identificar signos de ambas afecciones antes de que se conviertan en un problema mayor. En el caso del glaucoma, ese diagnóstico temprano puede ser la diferencia entre conservar la visión y perderla de manera definitiva.

La salud ocular, muchas veces relegada frente a otros chequeos médicos, se revela así como un terreno donde la prevención sigue siendo la herramienta más poderosa.

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