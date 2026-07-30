Covered California anuncia aumento a las tarfias de seguros de salud

Los californianos que ya tienen dificultades para cubrir sus necesidades de salud se verán aún más afectados el próximo año, cuando entre en vigor un aumento a las tarifas de los seguros médicos. Pero no todo es tan malo como parece a primera vista.

Covered California, el mercado de seguros médicos del estado, anunció este mes que los precios de sus planes de salud privados aumentarán en promedio un 9.9 % en 2027, por segundo año consecutivo. Este año, los precios subieron un 10.3 %.

Al mismo tiempo, la organización anunció que agregará más compañías de seguros el próximo año, dándoles a las personas que buscan una póliza más opciones que se ajusten a su presupuesto.

De acuerdo con Covered California, el cambio propuesto en las tarifas se atribuye a varios factores, entre ellos el alza en los costos de atención de la salud y de los medicamentos, junto con otros retos más amplios que enfrenta la industria como las acciones del Gobierno federal que han incrementado los precios para los consumidores.

El hecho de que los legisladores federales no extendieron el año pasado los créditos fiscales mejorados que ayudaban a millones de estadounidenses a realizar sus pagos mensuales también ha afectado el costo de los seguros de salud.

Este año, el Gobierno de Trump redujo la elegibilidad de inmigrantes legalmente presentes, añadió cargas administrativas a las familias que solicitan ayuda financiera y complicó aún más el proceso para trabajadores independientes que deben recalcular sus ingresos anualmente.

“El Gobierno federal ha complicado el acceso al trabajador estadounidense a cobertura de salud de calidad a un precio que pueden pagar”, dijo Jessica Altman, directora ejecutiva de Covered California en un comunicado. “El impacto de estas acciones federales sigue reduciendo la asequibilidad y poniendo la cobertura de salud fuera del alcance de muchos — algo que, afortunadamente, el estado está contrarrestando”.

A pesar del aumento preliminar promedio ponderado en las tarifas del 9.9%, la mayoría de las personas inscritas en Covered California estarán protegidas de pagos mensuales más altos. Gracias a los créditos tributarios federales existentes y a la expansión del programa de subsidio de California, el 60% de las personas inscritas no verán un aumento en su pago mensual, el 26% seguirá siendo elegible para pagos mensuales de 0 dólares sin cambiar de plan y muchas más podrían pagar menos cada mes.

En 2027, doce aseguradoras ofrecerán planes en todo el estado, lo que garantizará que todos los californianos tengan acceso a dos o más opciones. Adicionalmente, el 92% podrá elegir entre tres o más aseguradoras y cerca del 75% tendrá cuatro o más compañías de las que elegir.

“Esto muestra el valor de tener un plan de Covered California, que, aunque suban los precios, la gente elige mantener o cambiar sus planes de seguro de salud en lugar de perder su cobertura”, dijo Altman. “Es claro que, una vez que las personas tienen acceso a un plan de seguro, lo quieren mantener. Así que es fundamental seguir en la lucha y buscar maneras de brindar ese acceso asequible a todos los californianos”.

Para más información visite: www.coveredca.com/espanol/.