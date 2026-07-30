Trump pretende reemplazar a inmigrantes indocumentados que “conducen camiones” por veteranos del ejército

El presidente Donald Trump dio a conocer una controversial iniciativa mediante la cual pretende reemplazar a inmigrantes indocumentados que presuntamente conducen camiones por veteranos del ejército estadounidense.

Sin embargo, la posición del conservador de 80 años parece carecer de fundamento, pues las leyes estadounidenses imposibilitan el otorgamiento de licencias para conducir camiones a extranjeros carentes de una documentación que justifique su estancia en Estados Unidos.

De hecho, esa responsabilidad recae en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), agencia que se encarga de emitir licencias de conducir, registrar vehículos y expedir sus correspondientes placas metálicas en todo el país. Así que, sin su aval, a cualquier extranjero carente de estatus legal le resulta imposible acceder a una licencia para conducir camiones.

Basado en ello, resulta sorprendente que Trump haya lanzado la iniciativa denominada “Freedom Haulers” (Transportistas de la Libertad), la cual se enfocará en camioneros prácticamente inexistentes, pues, en teoría, ningún inmigrante sin documentos que avalen su estancia en el territorio estadounidense puede acceder a una licencia para conducir camiones y, hacerlo sin ella, implicaría un riesgo muy alto de ser detectado por las autoridades durante los controles de vigilancia efectuados periódicamente en distintas carreteras estadounidenses.

En Estados Unidos a los inmigrantes carentes de estatus legal se les impide obtener licencias para conducir camiones. (Crédito: Tony Avelar / AP)

A sabiendas de ello, este jueves, el hombre de 80 años que gobierna la Casa Blanca, acompañado por Sean Duffy, secretario de Transporte, y Keith Sonderling, secretario de Trabajo interino, advirtió que su lucha para deportar a inmigrantes indocumentados se extenderá hacia un sector de ellos condiciendo camiones en distintas las carreteras de la nación.

Trump además anticipó que la baja de estos conductores será reemplazada por veteranos de las Fuerza Armadas que se ajusten al perfil y cumplan con los requisitos.

A todos ellos se les otorgarán licencias de conducir comerciales (CDL) aceleradas.

Incluso se aseguró que los veteranos sin experiencia en la conducción de camiones podrán recibir capacitación para obtener el documento exigido por el Departamento de Transporte.

Alineándose a la nueva disposición del presidente, Werner Enterprises, empresa estadounidense de transporte y logística que presta servicios en Estados Unidos, México y Canadá, anunció estar abierta a contratar a 1,400 veteranos y cónyuges de veteranos para sumarse a la conducción de camiones.

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