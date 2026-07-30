Hombre de 65 años recibe un disparo en la cabeza tras enfrentar a dos hombres que atropellaron a su gato en Missouri

Un hombre de 65 años sobrevivió a un disparo en la cabeza después de enfrentar a dos hombres que, según su relato a las autoridades, atropellaron a su gato con un automóvil. El ataque ocurrió la noche del domingo en Missouri y los presuntos responsables continúan prófugos.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Buchanan, la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, fue atendida inicialmente en el Hospital Atchison tras el incidente y posteriormente trasladada en helicóptero al Centro Médico de la Universidad de Kansas (KU Medical Center), donde recibió tratamiento por la gravedad de sus heridas.

La víctima relató que fue atacada tras reclamar por la muerte de su gato

Según la información proporcionada por las autoridades, el hombre declaró que observó cómo dos individuos atropellaban a su gato mientras circulaban en un automóvil.

El afectado aseguró que decidió confrontarlos, lo que derivó en una discusión.

Durante el altercado, afirmó que ambos descendieron del vehículo y que uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza. Posteriormente, el mismo agresor presuntamente lo golpeó con el cuadro de una bicicleta, según el testimonio recogido por los investigadores.

Pese a la gravedad del ataque, el hombre sobrevivió.

Las autoridades continúan la búsqueda de los sospechosos

La Oficina del Sheriff informó que los dos sospechosos aún no han sido detenidos.

Como parte de la investigación, los agentes han ejecutado varias órdenes de registro en busca de evidencia que permita identificar y localizar a los responsables.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad e instaron a cualquier persona con información sobre el caso a comunicarse con la División de Investigaciones Criminales o con la línea de denuncias anónimas (TIPS Hotline).

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información adicional sobre los sospechosos ni sobre el posible motivo del ataque más allá del relato ofrecido por la víctima.

La investigación continúa en curso y las autoridades no han anunciado arrestos relacionados con este caso.

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