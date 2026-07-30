Hombre de Ohio fue hallado muerto en una playa de Puerto Rico tras alertar sobre un extraño que rondaba su campamento

Tyler Wilkin, un estadounidense de 35 años originario de Ohio y residente en Puerto Rico desde 2024, fue encontrado muerto el 10 de julio en una zona cercana a Playa La Selva, en el noreste de la isla, mientras realizaba un campamento en solitario.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades y medios locales, un caminante encontró el cuerpo alrededor de las 6:00 de la mañana durante un recorrido por la playa.

La policía puertorriqueña indicó que Wilkin presentaba un único disparo en la parte posterior de la cabeza. Los investigadores consideran que fue atacado a corta distancia, en un homicidio con características de ejecución.

Hasta el momento no se han anunciado arrestos relacionados con el caso.

Sus últimos mensajes mencionaban a un hombre apodado “el aullador”

Wilkin había llegado al lugar el 8 de julio, cuando su novia, Iva Mo, lo dejó en el sitio donde planeaba acampar durante varios días.

Mientras permanecía en el lugar, comenzó a enviar mensajes a amigos en los que relataba la presencia de un individuo al que identificaba como “el aullador”.

Según esos mensajes, el hombre encendía fuegos artificiales cerca del campamento y emitía aullidos similares a los de un lobo durante la noche.

“La persona conocida como ‘el aullador’ volvió”, escribió Wilkin a uno de sus amigos la noche del homicidio.

Horas después envió el último mensaje del que se tiene registro.

“Como a las dos de la madrugada escribió algo como: ‘Este tipo se está poniendo revoltoso, jajaja’. Ese fue el último mensaje que recibimos de él”, relató Iva Mo.

La ausencia de un mensaje habitual encendió las alarmas

La novia de Wilkin explicó que cada mañana recibía un saludo de él alrededor de las 6:00 a.m., una rutina que se interrumpió el día en que fue encontrado sin vida.

“Siempre me escribía ‘Buenos días, amor’. Ese mensaje nunca llegó y supe que algo estaba mal”, dijo.

El cuerpo fue localizado entre manglares cercanos a Playa La Selva pocas horas después.

Aunque las autoridades continúan investigando el homicidio, todavía no han informado sobre posibles sospechosos o un móvil confirmado.

Iva Mo considera que el crimen pudo haber ocurrido durante un intento de robo, aunque aclaró que esa hipótesis no ha sido confirmada por los investigadores.

“Que todo su futuro desapareciera en un segundo por una billetera o por cualquier otra razón es algo muy difícil de aceptar”, expresó.

Ante la falta de avances públicos, familiares y amigos iniciaron una campaña de recaudación de fondos para contratar a un investigador privado.

“Perdimos a Tyler demasiado pronto. Estamos decididos a hacer todo lo posible para descubrir la verdad y asegurarnos de que reciba la justicia que merece”, señala la descripción de la iniciativa.

Un hombre que había decidido empezar una nueva vida

Wilkin era originario de Wilmington, en Ohio, y se había mudado a Puerto Rico en enero de 2024.

Su familia lo recordó como una persona aventurera que disfrutaba de la naturaleza y de la vida junto al mar.

“Vivía con entusiasmo y nunca tenía miedo de aceptar lo inesperado. Su risa era contagiosa, su sonrisa sincera y compartía su felicidad con todos los que lo rodeaban”, indicaron sus familiares en el obituario.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el asesinato y determinar quién fue responsable de la muerte del joven de 35 años.

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