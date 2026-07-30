Joven vaquero se convierte en héroe al rescatar con un lazo a un hombre en un río de Montana

Jory Thomas, de 14 años, se convirtió en un héroe inesperado luego de que utilizó un lazo para rescatar a un hombre que estaba siendo arrastrado por la corriente del río Yellowstone, en Greycliff, Montana, luego de que una embarcación inflable chocara contra un pilar de un puente.

Por su actuación, la Oficina del Sheriff del condado de Sweet Grass le otorgó un Certificado de Logro en reconocimiento a su valentía.

El accidente ocurrió durante una jornada recreativa

El rescate ocurrió el pasado 5 de julio, cuando Thomas acampaba con su familia cerca del río.

Según relató el adolescente, escuchó gritos de auxilio provenientes de la otra orilla.

De acuerdo con la información disponible, cuatro personas cayeron al agua después de que una balsa inflable y una tabla de paddle chocaran contra uno de los pilares de un puente.

Tres de ellas lograron llegar hasta la orilla, pero un hombre continuó siendo arrastrado por la fuerte corriente mientras se aferraba a una hielera para mantenerse a flote.

Al ver la situación, Thomas vació rápidamente sus bolsillos, cruzó un canal donde el agua le llegaba hasta la cintura y lanzó su lazo de aproximadamente 12 pies hacia la víctima.

“Lo único en lo que podía pensar era en ayudarlo a salir del agua porque no quería ver a nadie morir frente a mí”, relató el joven.

Su objetivo era enganchar al hombre antes de que la corriente lo llevara río abajo.

“Por suerte, lo atrapé en el primer intento”, explicó.

Después logró arrastrarlo lentamente hacia la orilla hasta que llegaron los equipos de emergencia.

Una habilidad aprendida en el rancho

Thomas explicó que comenzó a practicar con el lazo este mismo año en el rancho donde creció.

Contó que empezó participando en jornadas de marcaje de ganado y que desde entonces dedica parte de cada tarde a perfeccionar su técnica lanzando el lazo sobre un muñeco de práctica.

“Nunca pensé que esas habilidades servirían para ayudar a personas. Creía que solo serían útiles para trabajar con el ganado. Pero me alegra haber estado allí para ayudar”, afirmó.

Imágenes compartidas por su familia muestran al adolescente entrenando con el lazo mientras monta a caballo.

La abuela del joven, Sandy Thomas, aseguró que la familia suele visitar ese mismo campamento cada verano, pero que nunca antes su nieto había llevado consigo el lazo.

“Ese día fue la primera vez que lo llevó”, recordó.

Tras concluir el rescate, el adolescente regresó junto a sus familiares y les dijo: “Creo que acabo de salvar una vida”.

El sheriff del condado de Sweet Grass, Alan Ronneberg, coincidió con esa apreciación.

“Si Jory no hubiera actuado, creo que las posibilidades de que esa persona llegara con vida a la orilla eran muy escasas”, señaló.

El funcionario destacó además que el joven reaccionó de inmediato.

“No sacó un teléfono para grabar lo que ocurría; sacó un lazo. No se quedó observando, intervino”, expresó.

Su padre reconoce el riesgo que asumió

Jase Thomas, padre del adolescente, confesó que durante el rescate sintió temor de que su hijo también fuera arrastrado por la corriente.

“Mi mayor preocupación era que pudiera regresar sano y salvo”, dijo.

Sin embargo, destacó que el joven actuó con un único propósito.

“Solo tenía una cosa en mente y la consiguió”, afirmó, convencido de que la rápida intervención de su hijo evitó que la emergencia terminara en una tragedia.

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