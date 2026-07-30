“Sólo los estadounidenses deberían votar en las elecciones”, asegura la senadora Darline Graham

Darline Graham, la mujer que recientemente fue designada por el presidente Donald Trump para ocupar el cargo de senadora interina por Carolina del Sur, en reemplazo de su hermano Lindsey Graham —quien falleció el 11 de julio—, expresó en un discurso que el derecho al voto en los procesos electorales sólo debería de ser para los estadounidenses.

La socióloga de 62 años se encuentra en campaña para tratar de reelegirse en el puesto que desempeñará hasta enero de 2027, fecha en que concluye el actual periodo legislativo.

Con su nombramiento, los republicanos conservaron su ventaja de 53 escaños frente a 47 ocupados por los demócratas en la Cámara Alta, en un momento clave para la agenda legislativa de Washington.

Por ello, resulta fundamental para los planes Trump de controlar el Senado que Darline consiga asegurar reelegirse en noviembre.

I’m ready to serve and I humbly ask for your support on August 11th. pic.twitter.com/e8cOUpnBu3 — Darline Graham (@DarlineGrahamSC) July 30, 2026

Considerada por sus opositores como una dama inexperta en la política estadounidense, Graham compartió un video en sus redes sociales donde, en su primer anuncio de campaña, mostró su oposición a los temas del aborto y la participación de atletas transgénero en competiciones deportivas históricamente establecidas para medir el desempeño de personas nacidas biológicamente como mujeres.

“Me siento honrada de servir a Carolina del Sur y agradecida por el respaldo del presidente Trump. Trabajaré duro todos los días para merecerlo.

Soy una republicana conservadora y creo en esto: toda vida es valiosa. Los hombres no tienen cabida en los deportes femeninos y solo los ciudadanos estadounidenses deberían votar en nuestras elecciones”, mencionó como sus prioridades legislativas.

A pesar de contar con el respaldo del magnate neoyorquino y con el apoyo del Comité de Acción Política (PAC) de la Coalición Judía Republicana y del PAC Security is Strength, la hermana del fallecido Lindsey Graham nunca antes había ocupado un cargo de elección y eso preocupa al interior del Partido Republicano, pues en las primarias especiales se enfrenta a otros nueve aspirantes a su escaño quienes sin cuenta con experiencia en la arena política.

Además, quien logre salir victorioso deberá vencer a la demócrata Annie Andrews, en las elecciones programadas para efectuarse en noviembre.

Sigue leyendo:

• Darline Graham asume como senadora tras muerte de su hermano Lindsey; republicanos recuperan mayoría

• Muere el senador republicano Lindsey Graham tras una repentina enfermedad

• J.D. Vance admite que los republicanos tienen un problema para conectar con los votantes