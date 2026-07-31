Chelsea podrá usar al ucraniano Mudryk tras superar caso de dopaje

Mykhailo Mudryk quedó habilitado para volver a jugar de manera inmediata después de que la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) resolvieran el procedimiento disciplinario abierto por un resultado adverso relacionado con meldonium.

La decisión pone fin a un caso que mantenía al extremo ucraniano alejado de las canchas desde finales de 2024. El futbolista no disputa un partido oficial con el Chelsea desde el 28 de noviembre de ese año, cuando participó en la victoria por 2-0 ante el Heidenheim.

La FA explicó que, durante el desarrollo del proceso, se modificaron los procedimientos de la AMA y que esas nuevas normas cambiaron la evaluación de la sustancia detectada en la muestra del jugador. “Se han realizado cambios … que, aunque no tienen carácter retroactivo, significan que si la muestra del señor Mudryk se hubiera recogido hoy, la concentración de meldonium en la muestra no habría sido reportada y no se habría producido ninguna infracción de las normas antidopaje”, indicó el organismo.

El caso se originó mientras Mudryk estaba concentrado con la selección de Ucrania. Tras el resultado adverso, fue sancionado por cuatro años en enero de 2025 y posteriormente apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en abril.

?? OFFICIAL: Mykhailo Mudryk is clear to play again after doping accusations. Case settled.



Mudryk, expected to join Chelsea in Hong Kong for pre-season tour. He’s gonna be available immediately. pic.twitter.com/VCk6c74NVU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026

La FA y la AMA alcanzaron un acuerdo para cerrar el caso

La FA confirmó que el futbolista admitió la infracción y aceptó una suspensión equivalente al tiempo que ya había cumplido fuera de la competición. “Mudryk no está suspendido y puede volver a competir con efecto inmediato”, señaló el organismo inglés.

Chelsea celebró la resolución del expediente y anunció que ya trabaja para reincorporar al atacante al grupo. “Este ha sido un periodo especialmente difícil para Mudryk, tanto personal como profesionalmente, y estamos encantados de que se haya llegado a una conclusión que le permite volver al fútbol de efecto inmediato”, indicó el club londinense en un comunicado.

La entidad añadió que el jugador siempre sostuvo que no consumió intencionadamente una sustancia prohibida y que desconocía cómo el meldonium había llegado a su organismo.

Mudryk también reaccionó públicamente a la noticia. “Agradezco que este proceso haya concluido, que se me haya autorizado a volver al fútbol y que ahora pueda mirar hacia el futuro”, escribió en sus redes sociales.

El jugador insiste en que nunca consumió una sustancia prohibida de forma consciente

El internacional ucraniano reiteró la versión que había mantenido desde el inicio del caso. “Como siempre he sostenido desde el inicio de este caso, nunca he consumido a sabiendas ni intencionadamente ninguna sustancia prohibida. Mi compromiso con la competición justa y con representar a mi club y a mi país con profesionalidad e integridad siempre ha sido fundamental para mí”, afirmó.

Mudryk aseguró que su prioridad ahora es regresar a la actividad competitiva. “Ahora mi objetivo es volver al fútbol, trabajar duro cada día y aportar mi granito de arena en el campo”, añadió antes de agradecer el apoyo recibido durante el proceso.

El extremo, fichado por el Chelsea por 100 millones de euros con contrato hasta 2031, podrá reincorporarse de inmediato a la dinámica deportiva del club y optar nuevamente a competir tanto con su equipo como con la selección de Ucrania.

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