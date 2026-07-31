Conmebol pide a la FIFA “información adicional y aclaraciones” sobre proyecto acerca del Mundial

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este viernes que solicitó a la FIFA información complementaria y aclaraciones sobre el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que ha generado un fuerte debate internacional por su posible impacto en la gestión comercial de los torneos organizados por el organismo mundial.

La Conmebol informó que, tras conocer la propuesta, inició un proceso de consultas con sus asociaciones miembro y convocó una reunión de su Consejo para analizar el tema. Según explicó en un comunicado, el objetivo es evaluar la iniciativa “con la responsabilidad y el rigor que el tema exige”.

“Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE”, señaló la entidad sudamericana.

El organismo presidido por Alejandro Domínguez insistió en que cualquier decisión de carácter comercial o financiero debe estar subordinada al interés del deporte. “Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia”, afirmó.

La Conmebol también hizo un llamado a la unidad del fútbol mundial y sostuvo que continuará actuando “con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración” a través de los canales institucionales.

Comunicado CONMEBOL – Primero está el fútbol — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 31, 2026

La FIFA responde a las críticas y defiende el proyecto

El pronunciamiento sudamericano llegó un día después de que la FIFA publicara un nuevo comunicado para responder a las críticas surgidas en torno al FFE. El organismo que preside Gianni Infantino aseguró que la iniciativa no busca vender el fútbol ni ceder el control de su gobernanza.

“Nadie está vendiendo fútbol. Esto no es algo que la FIFA jamás consideraría”, sostuvo la institución.

La FIFA explicó que el proyecto pretende consolidar los derechos comerciales de sus competiciones —incluidos televisión, patrocinios, licencias, boletos y servicios preferentes— con el fin de generar mayores ingresos y redistribuirlos entre sus 211 asociaciones miembro.

El organismo añadió que el proceso será abierto y democrático y que la propuesta solo avanzará si recibe el apoyo mayoritario de las federaciones en el próximo Congreso de la FIFA. También afirmó que mantendrá el control exclusivo sobre calendarios, reglamentos y decisiones deportivas.

En el mismo comunicado, la FIFA lamentó que “la información errónea publicada en los medios de comunicación interrumpió el proceso de consulta previsto” y subrayó que cada federación debe tener la oportunidad de analizar la propuesta y expresar su voto.

Crece la presión internacional sobre el FFE

La controversia se intensificó después de que trascendiera una propuesta para vender entre el 20 % y el 30 % de determinados derechos comerciales a fondos privados. Esa posibilidad provocó un rechazo unánime de las 55 federaciones que integran la UEFA, que incluso advirtieron sobre la eventual retirada de sus selecciones de los torneos FIFA si se insistía en la privatización comercial.

La Concacaf también comunicó oficialmente su oposición al proyecto.

Mientras el debate continúa, la Conmebol optó por mantener una posición de análisis y consulta interna antes de fijar una postura definitiva, insistiendo en que “el fútbol siempre está primero”.

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