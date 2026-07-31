Mercedes-Benz GLA 2028 llega con IA y una nueva versión eléctrica

Mercedes-Benz decidió que su próximo GLA no podía limitarse a un simple cambio de apariencia. El SUV compacto recibe una transformación profunda que toca prácticamente todos sus apartados, desde la mecánica hasta la tecnología que acompaña al conductor.

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La nueva generación llegará a Estados Unidos durante la segunda mitad de 2027 y tendrá dos caminos bastante definidos.

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Por un lado estarán las versiones completamente eléctricas y, por otro, las alternativas híbridas de 48 voltios para quienes todavía prefieren combinar un motor de combustión con asistencia eléctrica.

Más espacio y una imagen diferente

El GLA 2028 crece en dimensiones y gana 2.6 pulgadas en distancia entre ejes. Ese aumento no solo busca darle una postura más estable sobre el asfalto, sino también mejorar las condiciones para quienes viajan dentro.

Mercedes-Benz ensanchó la vía trasera y reforzó visualmente los hombros de la carrocería para conseguir una apariencia más robusta. Las versiones eléctricas, además, podrán distinguirse por una nueva parrilla iluminada con cientos de puntos luminosos.

Los modelos híbridos conservarán la parrilla tradicional de Mercedes-Benz, aunque también recibirán iluminación LED para darle un aspecto más moderno.

Dos caminos para la mecánica

El GLA eléctrico estará disponible inicialmente en dos configuraciones. El GLA 250+ Eléctrico desarrolla 268 caballos de fuerza, mientras que el GLA 350 4MATIC Eléctrico llega hasta los 349 caballos.

Ambos utilizan una batería NMC de 85 kWh y pueden alcanzar hasta 408 millas de autonomía. En el caso del GLA 350 4MATIC, la aceleración de 0 a 60 mph se completa en apenas 5.3 segundos.

La carga también mejora gracias a una arquitectura eléctrica de 800 voltios. Con un cargador rápido de corriente continua compatible, Mercedes-Benz asegura que es posible recuperar hasta 270 kilómetros de autonomía en solamente diez minutos.

Interior del Mercedes-Benz GLA 2028. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Para quienes todavía no quieren dar el salto completo al vehículo eléctrico, el GLA híbrido combina un motor turbo de cuatro cilindros y 1.5 litros con un sistema eléctrico de 48 voltios. El propulsor eléctrico añade 30 caballos y permite circular utilizando exclusivamente electricidad bajo determinadas condiciones.

La transmisión también cambia. Mercedes-Benz utiliza una automática electrificada de doble embrague y ocho velocidades que busca combinar respuestas más suaves con un menor consumo.

La inteligencia artificial se mete en el GLA

La parte tecnológica es probablemente uno de los cambios más interesantes de esta generación. Mercedes-Benz incorporó un nuevo Asistente Virtual MBUX basado en inteligencia artificial generativa.

El sistema puede mantener conversaciones más naturales, conservar el contexto de lo que se está hablando y responder preguntas complejas a partir de distintas fuentes de información.

Para conseguirlo, Mercedes-Benz combina tecnologías de ChatGPT, Microsoft y Google. La integración con Google Cloud también permite utilizar datos de Google Maps para consultar rutas, estaciones de carga, restaurantes, hoteles y otros lugares cercanos.

El sistema operativo MB.OS aprende de los hábitos del usuario y puede organizar las funciones y aplicaciones que utiliza con mayor frecuencia.

Mercedes-Benz GLA 2028 estrena tecnología. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Una experiencia digital mucho más grande

El GLA 2028 puede incorporar la MBUX Superscreen, una configuración que reúne tres pantallas. El conductor tiene frente a sí un panel de 10.25 pulgadas, mientras que el centro cuenta con una pantalla de 14 pulgadas y el pasajero delantero dispone de otra pantalla independiente de 14 pulgadas.

Quien viaje en el asiento del acompañante podrá acceder a servicios de entretenimiento como Disney+ o Sony RIDEVU sin afectar las funciones necesarias para conducir.

El aumento de la distancia entre ejes también se traduce en una cabina más cómoda. Hay más espacio para las piernas adelante y mayor espacio para las rodillas y la cabeza en la segunda fila.

El techo panorámico de cristal será estándar. Quienes quieran algo más sofisticado podrán optar por el SKY CONTROL, que cambia electrónicamente entre transparente y opaco en cuestión de milisegundos.

El espacio de carga también mejora y los respaldos traseros pueden plegarse en configuración 40/20/40.

Mercedes-Benz GLA 2028 se reinventa. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Más cámaras y sensores para conducir

Mercedes-Benz también reforzó las capacidades de asistencia. El GLA 2028 puede utilizar ocho cámaras, cinco radares y doce sensores ultrasónicos, todos conectados a un ordenador central capaz de procesar hasta 254 teraoperaciones por segundo.

La inteligencia artificial permite analizar continuamente lo que ocurre alrededor del SUV. Entre las funciones disponibles aparecen el control de crucero adaptativo DISTRONIC, el estacionamiento avanzado con visión 360 grados y el reconocimiento de semáforos y señales de alto.

También se ofrece una cámara con función de “capó transparente”, pensada especialmente para facilitar la conducción fuera del asfalto, además de una asistencia que ayuda a evitar daños en las ruedas durante determinadas maniobras.

Mercedes-Benz todavía no ha confirmado cuánto costará el GLA 2028 en Estados Unidos. Como referencia, se espera que la versión de acceso pueda acercarse a los $50,000 dólares, aunque el precio definitivo se conocerá más adelante.

La llegada a los concesionarios estadounidenses está programada para la segunda mitad de 2027, con una propuesta que busca mantener al GLA como uno de los modelos compactos más tecnológicos de Mercedes-Benz, pero ahora con una oferta mucho más clara entre electrificación, inteligencia artificial y conducción asistida.

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