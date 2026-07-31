¿Puede repetirse en EE.UU. una llegada masiva como la de Ceuta? Qué dicen los expertos

La llegada de decenas de miles de personas desde Marruecos hacia Ceuta volvió a poner bajo presión una de las fronteras más sensibles de Europa y abrió una pregunta inevitable en Estados Unidos: ¿podría ocurrir algo parecido en Texas, Arizona o California?

La respuesta más prudente es que un episodio idéntico resulta poco probable, pero una concentración repentina de miles de migrantes en un punto concreto de la frontera estadounidense sí podría producirse.

Ceuta es una ciudad pequeña, separada de Marruecos por una frontera muy concentrada, con playas y espigones. La frontera entre México y Estados Unidos, en cambio, se extiende por casi 2,000 millas y dispone de numerosos puertos de entrada, sectores de la Patrulla Fronteriza y recursos federales que permiten distribuir la respuesta.

Sin embargo, la crisis española mostró cómo una combinación de dificultades económicas, rumores en redes sociales y una posible relajación de los controles del país vecino puede movilizar a una multitud en muy poco tiempo. Reuters informó que publicaciones de Instagram y versiones engañosas sobre una sentencia española ayudaron a convencer a jóvenes marroquíes de que podrían entrar y permanecer en Ceuta.

El pequeño enclave europeo del norte del continente africano lleva más de cinco siglos bajo soberanía ibérica y hoy concentra una de las tensiones migratorias y diplomáticas más persistentes del mundo.

Crédito: AP

Un episodio igual a Ceuta sería difícil, pero no imposible de imitar

En Estados Unidos, el escenario más probable no sería una multitud ocupando toda una ciudad fronteriza en pocas horas. Sería una saturación localizada en lugares como El Paso, Eagle Pass, Del Río, San Diego o Calexico.

Una llegada repentina podría desbordar temporalmente:

Estaciones de procesamiento de la Patrulla Fronteriza.

Puentes internacionales.

Refugios administrados por organizaciones locales.

Hospitales y servicios de emergencia.

Carreteras utilizadas para el comercio entre ambos países.

Estados Unidos ya atravesó episodios de este tipo, aunque en una escala menor. En distintas etapas, miles de personas se concentraron en Del Río, Eagle Pass y El Paso, lo que obligó a cerrar cruces, instalar campamentos temporales y trasladar personal federal.

La diferencia es que la infraestructura estadounidense permite desplegar recursos desde otros sectores. Ceuta, en cambio, tiene una capacidad territorial y de acogida mucho más limitada.

México es decisivo para evitar una crisis repentina

Los expertos coinciden en que la seguridad de la frontera estadounidense no depende únicamente de muros, agentes o tecnología colocados del lado norte. También depende de lo que haga México dentro de su propio territorio.

Un informe del Migration Policy Institute elaborado por Ariel G. Ruiz Soto, Doris Meissner y Andrew Selee concluyó que México ha sido fundamental para reducir la migración irregular hacia Estados Unidos. Los investigadores resumieron esa relación de manera directa: “Ambos gobiernos fundamentalmente se necesitan”.

El instituto señaló que las medidas mexicanas fueron centrales para reducir los cruces desde 2024 y que, durante algunos meses, México registró más encuentros con migrantes dentro de su territorio que la propia Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste.

El Servicio de Investigación del Congreso también atribuyó parte del descenso reciente a la intensificación de los controles mexicanos. Entre febrero y julio de 2025, los encuentros en la frontera estadounidense cayeron 93.3% frente al mismo período del año anterior, mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum desplegaba más efectivos de la Guardia Nacional y reforzaba las detenciones y retornos.

Ese dato reduce la posibilidad de una crisis inmediata, pero también revela una vulnerabilidad: si México disminuyera bruscamente sus controles, miles de personas podrían acercarse a la frontera estadounidense en un período corto.

Los rumores ya movilizaron a cientos de migrantes hacia Texas

Estados Unidos cuenta con un antecedente que guarda semejanzas con lo ocurrido en Ceuta. En abril de 2023, un video difundido en redes sociales afirmó falsamente que ciertos migrantes podrían presentarse en la frontera y entrar legalmente al país antes de que terminara el Título 42.

Al día siguiente, cientos de personas llegaron al puente internacional Paso del Norte, entre Ciudad Juárez y El Paso, convencidas de que se les permitiría cruzar. La información era falsa.

El episodio demuestra que las redes sociales no crean por sí solas las causas de la migración, pero sí pueden determinar cuándo y dónde se concentra una población que ya se encuentra esperando una oportunidad.

La Patrulla Fronteriza volvió a alertar en agosto de 2025 que organizaciones de tráfico de personas difundían noticias falsas sobre cambios en las reglas de asilo para atraer clientes hacia rutas peligrosas. “Estas redes criminales están poniendo vidas en riesgo al difundir mentiras para explotar a las personas con fines de lucro”, advirtió Walter N. Slosar, entonces jefe interino del sector de El Paso.

Una población vulnerable permanece varada en México

Otro factor que podría favorecer una concentración repentina es la presencia de migrantes atrapados en ciudades mexicanas, sin poder ingresar legalmente a Estados Unidos ni regresar fácilmente a sus países.

Un informe de mayo de 2026 del Strauss Center, de la Universidad de Texas en Austin, describió esperas de hasta dos años para algunos procesos de refugio en México, dificultades para acceder a empleos formales, vivienda inestable y exposición frecuente a violencia y extorsión.

En febrero, el mismo centro estimó que alrededor de 5,260 migrantes seguían viviendo en ciudades fronterizas mexicanas. Muchos otros habían regresado a sus países, se habían desplazado hacia el interior de México o habían intentado rutas clandestinas después del cierre de mecanismos para solicitar asilo desde la frontera.

Esa población no representa automáticamente una amenaza de cruce masivo, pero puede ser especialmente vulnerable a rumores que anuncien una supuesta apertura, una nueva amnistía o una oportunidad limitada para ingresar.

Qué podría desencadenar una concentración masiva

Para que se produzca un episodio parecido al de Ceuta tendrían que coincidir varios factores:

Una crisis política, económica o de seguridad en algún país de origen.

Una población importante acumulada cerca de la frontera.

Rumores virales sobre una supuesta apertura.

Promoción deliberada por parte de traficantes.

Una nueva política migratoria malinterpretada.

Una reducción repentina de los controles mexicanos.

O un conflicto diplomático entre Washington y Ciudad de México.

Ninguno de esos factores permite afirmar que exista hoy una multitud preparándose para cruzar. El riesgo es estructural, no una advertencia sobre un hecho inminente.

La frontera estadounidense ya ha registrado niveles históricos

En el año fiscal 2023, CBP contabilizó aproximadamente 2.5 millones de encuentros en la frontera suroeste. En 2024, la cifra bajó a 2.1 millones, todavía muy por encima de los niveles previos a la pandemia.

Es importante aclarar que un “encuentro” no equivale necesariamente a una persona diferente. Una misma persona puede ser contabilizada más de una vez si intenta cruzar en distintas ocasiones.

Estas cifras muestran que Estados Unidos tiene experiencia procesando grandes flujos anuales. Lo difícil sería atender una llegada concentrada en pocas horas y en un solo sector, especialmente cuando intervienen niños, personas lesionadas o familias separadas.

Texas estaría entre las zonas más expuestas

Texas reúne varios puntos sensibles por la extensión de su frontera, la presencia del río Grande y la cercanía entre ciudades estadounidenses y mexicanas.

El Paso y Ciudad Juárez forman una región metropolitana transfronteriza. Eagle Pass está frente a Piedras Negras, mientras Del Río se ubica junto a Ciudad Acuña. En estos lugares, una movilización impulsada por rumores podría reunir rápidamente a cientos o miles de personas.

Una crisis localizada podría generar cierres temporales de puentes, retrasos en el comercio internacional y saturación de centros de detención. Expertos advierten que podría haber accidentes en el río y una fuerte presión sobre gobiernos municipales y organizaciones humanitarias.

Aun así, Estados Unidos tendría capacidad para movilizar agentes, transporte, personal médico y recursos desde otros puntos del país.

Llegar en grupo no crea el derecho a permanecer

Otro elemento que suelen aprovechar los traficantes es la falsa idea de que cruzar junto con una multitud impide una deportación.

La legislación estadounidense sigue permitiendo la detención, la expulsión acelerada o la apertura de un proceso migratorio para quienes ingresan sin autorización. Quienes solicitan asilo deben superar evaluaciones legales y demostrar temor de persecución o de daños graves conforme a las reglas vigentes.

Una multitud puede dificultar el control durante algunas horas, pero no modifica automáticamente la situación jurídica de sus integrantes.

La principal lección que deja Ceuta

La crisis de Ceuta no demuestra que una entrada similar esté a punto de ocurrir en Estados Unidos. Sí confirma que las fronteras pueden desbordarse cuando miles de personas reciben simultáneamente el mensaje de que existe una oportunidad para cruzar.

La principal defensa estadounidense no se encuentra solo en la línea fronteriza. También depende de la cooperación con México, la vigilancia de las redes de tráfico y la capacidad de desmentir rumores.

Además, según los expertos, también es clave la existencia de procedimientos migratorios claros y comprensibles.

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