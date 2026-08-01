Cancelan tour donde North West sería telonera días antes de su primer show

El debut de North West como telonera del Kimokawaii Tour, de la rapera Molly Santana, ha sido cancelado. De acuerdo con un comunicado emitido por la artista principales, las presentaciones no se llevarán a cabo por causas de fuerza mayor.

“A todos los que compraron entradas para la gira: les pido disculpas sinceramente. Sé que muchos de ustedes han sacado tiempo de sus agendas apretadas y han gastado el dinero que tanto les costó ganar para planear asistir”, escribió Santana desde en sus historias de Instagram.

Sin revelar el motivo detrás de la cancelación, la intérprete de “So Right” se dijo triste de tener que cancelar su gira; no obstante, prometió compensarlos en el futuro.

“Nada me hace más feliz que la oportunidad de compartir más recuerdos increíbles con todos ustedes, y espero verlos pronto. Les agradezco muchísimo; por favor, sepan que nunca tomo a la ligera su tiempo ni su apoyo. Los quiero mucho y les prometo que compensaré esto. Black Punk en camino; vuelvo enseguida“, concluyó.

La gira, cuyo estreno estaba programado para el 5 de agosto en Dallas, Texas, tendría como telonera a North West, quien en el mes de mayo lanzó su EP debut, N0rth4evr.

Dicho proyecto musical tomó por sorpresa al público y desató una amplia conversación gracias a los seis temas de rap-rock escritos y producidos por ella misma que lo componen. Con este lanzamiento, la joven dejó claro su deseo de seguir los pasos de su padre en la industria.

Previo a su EP debut, North West colaboró con artistas como FKA Twigs para el tema “Childlike Things” de su álbum Eusexua. Asimismo, en 2014 apareció en el sencillo Only One de su padre, además de Talking/Once Again y BOMB de 2024.

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