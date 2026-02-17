North West debuta como empresaria a sus 12 años con una línea de ropa y joyería 

North West, hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, vuelve a ser el centro de atención en redes sociales. En esta ocasión, fue por su debut como empresaria a través de la marca de moda y joyería que lleva por nombre NOR11.

De acuerdo con reportes del diario británico The Sun, la marca registrada a través de la empresa KimYe’s Kid Inc. incluye dentro de su catálogo: ropa, accesorios, así como relojes, joyería (pulseras, collares, pendientes y anillos), bolsos, monederos y neceseres de maquillaje.

Además, se informó que dicha línea busca mantenerse en la mente del consumidor a través un nombre simple y llamativo: “Combinó las tres primeras letras de North y la edad que tenía cuando concibió dicha línea”, explicó el portal de noticias.

Según los registros estatales recopilados por medios internacionales, Kim Kardashian se centra detrás de la gestión empresarial. Mientras tanto, el ámbito administrativo se encuentra a cargo de la gestora Lou Taylor, una reconocida figura en la industria del entretenimiento que ha trabajado en proyectos de este calibre con otras estrellas.

A diferencia de su faceta como cantante, en esta ocasión Kanye West no tiene una implicación directa en el desarrollo de la marca a nivel creativo o empresarial.

Es importante mencionar que si bien el proyecto “NOR11” se encuentra en marcha, la fecha de lanzamiento oficial y los canales de venta aún no han sido confirmados por North West y su equipo cercano.

North West y su camino en la música

La primogénita de West y Kardashian no limita su creatividad al ámbito de la moda, pues paralelamente a esta pasión se ha dado el tiempo de explorar su faceta como cantante. A finales de 2025, lanzó el tema de rap titulado “PIERCING ON MY HAND”, el cual fue escrito, producido e interpretado exclusivamente por ella, según la información listada por la plataforma de YouTube.

Este tema, aunque controversial para algunas audiencias, ha amasado un total de 400,000 visualizaciones y cientos de comentarios en la plataforma de videos. No obstante, la carrera musical de la pequeña de 12 años se remonta al año 2014, cuando apareció en el video musical de su padre Kanye para el tema “Only One”.

Una década más tarde, en 2024, interpretó “I Just Can’t Wait to Be King” en la puesta en escena “The Lion King 30th Anniversary: A Live to Film Concert Event”, llevada a cabo en el Hollywood Bowl. En febrero de ese mismo año, participó el sencillo de “Talking / Once Again” de Ty Dolla Sign, el cual alcanzó el puesto 40 del Billboard Hot 100.

