North West sorprende con el lanzamiento de su EP debut “N0rth4evr”

North West, hija de Kim Kardashian y Kanye West, acaba de dar un paso gigante en su carrera artística. A sus solo 12 años, la primogénita de la famosa pareja lanzó a la medianoche del viernes 1 de mayo su primer álbum de estudio, titulado “N0rth4evr”.

El trabajo, que llega en formato EP, contiene seis canciones con las que North demuestra una versatilidad sorprendente, explorando géneros tan diversos como el emo, el trap, el punk y el metal.

Este lanzamiento no solo incluye el audio de las canciones, sino que viene acompañado del video musical del tema principal, “#N0rth4evr”, el cual fue dirigido por Ty Akimoto y Mack Ishida.

¿Qué se sabe del proyecto?

Con este proyecto, la pequeña North parece emular los pasos de su padre, el productor y ganador del Grammy Kanye West. No es la primera incursión de la joven en el mundo de la música: previamente había participado en varias canciones de su padre y colaborado con la artista FKA twigs.

Sin embargo, su carrera en solitario despegó oficialmente en febrero con el lanzamiento de su primer sencillo, “Piecing on my Hand”.

Su creciente confianza sobre los escenarios quedó evidenciada el mes pasado, cuando acompañó a Kanye West durante un concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde ambos compartieron una actuación en vivo.

Cabe recordar que este no es el primer tema de conversación que genera North en el ámbito familiar. El año pasado, su madre, Kim Kardashian, tuvo que salir al paso de las críticas que surgieron cuando la niña apareció con piercings y tatuajes faciales falsos, defendiendo la libertad creativa de su hija.

Después de este lanzamiento en la música, todo indica que North West está más que lista para aprovechar las ventajas de ser la hija de Kim y de Kanye West, ya que también estrenó su faceta como empresaria y en febrero lanzó su línera de joyería.

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