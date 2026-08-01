Jeanine Pirro enfrenta críticas de Trump y republicanos por retirar el caso del estanque reflectante

Donald Trump rompió con una de sus aliadas más cercanas y encabezó una ola de críticas contra Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, después de que su oficina retirara los cargos por presunto vandalismo relacionados con el estanque reflectante de la Explanada Nacional de Washington.

El presidente aseguró en Truth Social que está “100% en desacuerdo” con la determinación de Pirro, al considerar que el caso sí debía continuar.

“Estoy totalmente en desacuerdo con Jeanine Pirro. ¿En qué estaba pensando?”, escribió Trump.

I disagree 100% with Jeanine Pirro, the U.S. Attorney for the District of Columbia, on the Reflecting Pool. I don’t know what she was thinking? To me, it was a pure case of VANDALISM, that included the grass, which had a big 86 47 emblazoned in giant letters on it, and other? pic.twitter.com/096AQv5VBe — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 1, 2026

La Fiscalía retiró los cargos contra el expiragüista olímpico David Hearn, luego de concluir que nuevas pruebas apuntaban a que los daños fueron consecuencia de una instalación deficiente realizada por un contratista y no de un acto deliberado de vandalismo.

En el documento presentado ante la corte, la oficina de Pirro explicó que el Departamento del Interior entregó información adicional después de que se presentara la acusación, lo que modificó el panorama del caso.

Republicanos también cuestionan a Pirro

Las críticas no quedaron únicamente en Trump. Figuras republicanas y comentaristas conservadores cuestionaron la actuación de la fiscal, mientras que analistas políticos aprovecharon el giro del caso para señalar fallas en la investigación inicial.

La estratega republicana Maura Gillespie, durante una entrevista en MSNBC, afirmó que Pirro intentó deslindarse de la responsabilidad por el manejo del expediente.

“No veo que ella sienta que tenga que afrontar consecuencias reales”, declaró.

El caso había sido utilizado por Trump como ejemplo de la necesidad de endurecer las sanciones contra quienes dañan propiedad federal. Por ello, el retiro de los cargos representa un revés para ese discurso y evidencia diferencias poco comunes entre el mandatario y una de sus colaboradoras más cercanas.

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