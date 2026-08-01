Raúl de Molina revela que perdió más del 80% de audición: “No oigo a la gente”

Raúl de Molina, presentador de “El Gordo y la Flaca” de Univision, rompió el silencio sobre una afección a la que se enfrenta desde hace varios años: la pérdida de audición.

Durante la más reciente emisión del programa de espectáculos, el conductor habló como nunca antes sobre el deterioro de su capacidad auditiva, describiendo los episodios que lo llevaron a buscar ayuda profesional.

“No tengo buenas noticias porque fui al doctor, que no iba desde hace cuatro años, y me dice que he perdido el 80 y pico por ciento de lo que yo oigo“, comentó ante el público. “Me queda nada más el 20% de este y de este he perdido el 70 y pico, entonces en un oído me queda el 18% y en el otro me queda, no sé, como el 10%”, explicó.

De acuerdo con el comunicador, este deterioro se ha hecho más notorio durante los últimos años y ha afectado su interacción con personas de su alrededor.

“Se ha puesto peor en los últimos años”, sentenció. “Por eso dice muchas veces mi esposa: ‘Te están gritando aquí en el aeropuerto y tú no oyes a la gente (…) Si tú me hablas normal no me tienes que gritar, yo oigo perfectamente bien cuando tú estás al lado mío hablándome normal“.

Sobre el posible tratamiento para frenar la evolución de su pérdida auditiva, Raúl de Molina comentó que su equipo médico le recomienda someterse a una cirugía para colocar un implante. Sin embargo, aún no ha decidido si se someterá a dicho procedimiento quirúrgico.

“Es como algo que meten por dentro del oído y después te ponen un aparato por fuera para tú poder oír mejor, pero eso solamente es aprobado si tú has perdido tanto como yo de la audición de los dos oídos”, finalizó.

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