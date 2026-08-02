Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de agosto de 2026

LEO – 2 de agosto de 2026

Este 2 de agosto llega para sacudirte las ideas y hacerte entender que no todo lo que termina es una pérdida. Has aprendido a fuerza de fregadazos que confiar en cualquiera sale caro, pero tampoco puedes andar por la vida levantando murallas tan altas que ni las personas buenas logren entrar. Traes el corazón medio remendado y, aunque presumes que ya superaste ciertas historias, la realidad es que todavía hay recuerdos que de vez en cuando se aparecen sin pedir permiso. No te espantes si en estos días extrañas a alguien que marcó una etapa importante de tu vida. Es normal recordar, lo que ya no es sano es querer regresar a un lugar donde ya fuiste feliz, pero donde hoy ya no existe lo que tanto idealizas.

Tus proyectos personales comenzarán a tomar una fuerza que ni tú mismo esperabas, pero dependerá mucho de la confianza que tengas en tus capacidades. Has dejado pasar oportunidades por miedo a equivocarte otra vez, y esa costumbre ya se tiene que ir directito al bote de la basura. Nadie construye una vida fregona jugando siempre a la segura. Si traes en mente un negocio, un cambio de trabajo, estudiar algo nuevo o iniciar un proyecto que te emociona, este es el momento de empezar a mover las piezas. Deja de esperar el momento perfecto porque ese nunca llega; el éxito le sonríe a quien se avienta aunque traiga las rodillas temblando.

Pon mucha atención a dos personas que se dicen amistades. Mientras te sonríen de frente, por detrás andan metiendo su cuchara donde nadie las llamó y haciendo comentarios sobre tu familia. No caigas en chismes ni hagas escándalos antes de tiempo, simplemente observa. La gente solita termina enseñando el cobre cuando menos lo esperas. No tienes necesidad de rodearte de personas que disfrutan sembrando cizaña. Tu paz vale mucho más que cualquier amistad falsa.

En cuestiones del amor vienes arrastrando una decepción que todavía pesa más de lo que aceptas. Has llegado a pensar que tal vez el amor bonito no fue hecho para ti, pero esa idea nomás te está robando oportunidades. Mientras sigas buscando desesperadamente que alguien llene vacíos, seguirás encontrando personas igual de vacías. El día que te ocupes de ser feliz contigo, de cuidar tu autoestima y de dejar de mendigar atención, llegará alguien que no venga a complicarte la existencia, sino a darle un nuevo sentido. El amor que vale la pena no te hace dudar todos los días ni te obliga a competir por un lugar en su vida.

También es tiempo de dejar una costumbre que te ha costado lágrimas: encariñarte con la piedra. Tienes el extraño talento de insistir donde ya te cerraron la puerta, de justificar malos tratos y de creer que con paciencia las personas cambiarán. Ya basta. Quien quiera caminar contigo lo demostrará con hechos, no con promesas bonitas. No naciste para perseguir a nadie ni para convencer a alguien de que vea el valor que tienes.

En la economía podrías recibir una noticia que aliviane un pendiente o aparezca una oportunidad para recuperar dinero que dabas por perdido. Adminístralo con inteligencia y no te lo acabes en caprichos de un rato. En la salud procura descansar más y no cargar con todo el estrés del mundo porque tu cuerpo ya empezó a pasar factura. Este domingo será ideal para hacer limpieza, tanto en tu casa como en tu vida. Saca lo que estorba, aléjate de quien solo trae problemas y recuerda que las mejores etapas comienzan cuando tienes el valor de soltar lo que ya cumplió su ciclo. Tu brillo sigue intacto; solo deja de gastarlo alumbrando caminos donde nunca pensaron quedarse.

VIRGO – 2 de agosto de 2026

Este 2 de agosto llega con una lección que ya no puedes seguir aplazando: dejar de cargar costales que no te pertenecen. Tienes un corazón enorme y eso nadie lo pone en duda, pero también tienes la mala costumbre de querer salvar a todo mundo mientras tú te vas quedando sin fuerzas. Hay personas que ya se acostumbraron a que siempre estés disponible para resolverles los problemas, escuchar sus dramas, prestar dinero, dar consejos o sacarles las papas del fuego, pero cuando eres tú quien necesita una mano, desaparecen más rápido que un político después de las elecciones. Ya estuvo bueno. No eres hospital para andar curando heridas ajenas mientras las tuyas siguen abiertas.

En estos días comprenderás que hacer tu corazón un poco más fuerte no significa convertirte en una persona fría o amargada. Significa aprender a poner límites, decir “no” sin sentir culpa y entender que quien de verdad te aprecia no se va a ofender porque un día decidas pensar primero en ti. Has permitido que muchas personas crucen líneas que jamás debieron cruzar, todo por evitar conflictos o porque pensabas que con paciencia cambiarían. Pues ahí está la lección: la gente cambia cuando quiere, no cuando tú te desgastas esperando.

Si alguien ha demostrado con hechos que está contigo en las buenas y en las malas, cuídalo como oro molido. Esas personas son contadas y no llegan todos los días. Pero también aprende a identificar a quienes solo aparecen cuando necesitan algo. Hay una gran diferencia entre quien te busca por cariño y quien solo se acuerda de ti cuando trae un problema encima. Ya no regales tiempo, atención ni energía a quien jamás ha sabido valorar lo que haces.

En el amor vienen movimientos importantes. Si estás soltero o soltera, deja de insistir con esa persona que nomás te trae dando vueltas como trompo y nunca termina de decidirse. No confundas migajas con interés. Quien realmente quiere construir algo contigo encuentra tiempo, busca la manera y no te deja adivinando qué lugar ocupas en su vida. Ya no te conformes con mensajes cuando se acuerdan de ti, promesas que nunca llegan o relaciones donde siempre eres tú quien hace el mayor esfuerzo. El amor bonito no se ruega, se corresponde.

Si tienes pareja, llegó el momento de hablar claro sobre lo que te incomoda. Guardarte todo por evitar discusiones solo ha provocado que acumules molestias hasta explotar por cualquier tontería. Habla con calma, sin gritos ni indirectas, porque muchas diferencias pueden resolverse cuando ambas partes dejan el orgullo a un lado. No permitas que terceras personas opinen sobre tu relación; lo que se arregla entre dos, entre dos debe quedarse.

En cuestiones de dinero se aproxima una oportunidad que podría ayudarte a estabilizar tus finanzas. Tal vez aparezca un trabajo extra, una propuesta de negocio o una forma diferente de generar ingresos. Analízala bien antes de decir que no. A veces te gana el miedo al cambio y prefieres quedarte donde ya conoces el terreno, aunque no estés creciendo. No olvides que las mejores oportunidades suelen venir disfrazadas de retos.

Cuida también tu salud. El estrés y las preocupaciones han comenzado a reflejarse en tu cuerpo. Dolores musculares, problemas para dormir o molestias digestivas podrían aparecer si sigues acumulando tensión. Baja un poco el ritmo y date permiso de descansar sin sentir que estás perdiendo el tiempo. Tu cuerpo también necesita vacaciones de tanto pensamiento.

Este domingo será perfecto para hacer una limpieza emocional. Borra conversaciones que ya no tienen sentido, deja de revisar perfiles que solo alimentan tu nostalgia y suelta todo aquello que únicamente ocupa espacio en tu vida. Recuerda algo muy importante: la felicidad no llega cuando todo es perfecto; llega cuando decides dejar de complicarte por personas y situaciones que nunca dependieron de ti. Tu mejor versión está esperando que por fin la pongas como prioridad, y nadie más va a hacerlo si tú no empiezas hoy.

LIBRA – 2 de agosto de 2026

Este 2 de agosto llega con movimientos importantes que pondrán a prueba tu paciencia, tu carácter y, sobre todo, la confianza que tienes en ti. Has pasado una temporada donde sentías que las cosas avanzaban demasiado lento, como si por más esfuerzo que hicieras los resultados nomás no aparecieran. Pues agárrate, porque ese panorama comenzará a cambiar. En el trabajo se aproximan modificaciones que al principio podrían sacarte de tu zona de confort, pero terminarán beneficiándote más de lo que imaginas. Si te ofrecen nuevas responsabilidades, un cambio de horario o incluso la oportunidad de cambiar de empleo, no cierres la puerta por miedo. A veces los mejores comienzos vienen disfrazados de incertidumbre.

En cuestiones de dinero también empiezan a soplar vientos más favorables. Poco a poco recuperarás estabilidad y podrás salir de algunos pendientes que te traían con el Jesús en la boca. Eso sí, no vayas a cometer el error de gastar como si el dinero creciera en los árboles. Eres muy bueno para consentirte y darte gustos que, aunque merecidos, a veces llegan en el peor momento. Aprende a guardar un guardadito porque más adelante se presentará una oportunidad de inversión o un proyecto que necesitará de ese respaldo económico.

En el amor traes una costumbre que ya deberías jubilar. Te emocionas muchísimo con una persona, haces castillos en el aire y hasta imaginas el apellido de los hijos, pero basta con que descubras un detalle que no encaja con tus expectativas para bajarte del barco sin siquiera intentar conocer realmente a quien tienes enfrente. Nadie es perfecto, ni tú tampoco. Deja de buscar personas de revista y empieza a valorar los pequeños detalles que hacen grande una relación. Quien te demuestra interés, respeto y lealtad vale mucho más que quien solo sabe decir palabras bonitas.

Si estás soltero o soltera, prepárate porque alguien podría aparecer por medio de una red social, una reunión entre amistades o una conversación que comenzó sin intención de llegar a más. No te cierres por experiencias pasadas ni compares a esa persona con quienes ya te fallaron. Cada historia merece comenzar sin cargar con errores ajenos.

A mediados de la próxima semana podrías sentirte raro, confundido o de un humor que ni tú mismo vas a soportar. Entrarás en una etapa de reflexión donde cuestionarás decisiones, amistades y hasta el rumbo que lleva tu vida. No te asustes, esos momentos también sirven para acomodar ideas y descubrir qué cosas ya no tienen lugar en tu camino. Solo procura no desquitar tus frustraciones con quien no tiene la culpa.

Las críticas también estarán a la orden del día. Hay personas hablando de ti, opinando sobre tu manera de vestir, de actuar o de vivir. La verdad es que eso debería importarte muy poco, pero tampoco uses el famoso “me vale” como pretexto para dejar de mejorar. Si existe alguna actitud tuya que sabes perfectamente que necesita cambiar, hazlo por ti, no por darle gusto a los demás. La mejor venganza siempre será convertirte en una mejor versión de ti mismo.

Bájale tres rayitas a los celos, a la desconfianza y al orgullo. Esas tres cosas han sido las responsables de más de una discusión, de oportunidades perdidas y de relaciones que pudieron funcionar. No quieras controlar lo que no depende de ti. Cuando alguien desea quedarse en tu vida, lo hace sin necesidad de cadenas; y cuando quiere irse, ni amarrándolo con mecate se queda.

En la salud procura descansar un poco más y no vivir acelerado. El estrés podría manifestarse con dolores de cabeza, tensión muscular o problemas para dormir. Regálate un respiro, sal a caminar, convive con quienes te hacen bien y deja de darle vueltas a problemas que todavía ni existen.

Este domingo será perfecto para hacer limpieza emocional. Suelta resentimientos, deja de cargar culpas que no son tuyas y recuerda que la vida es demasiado corta para desperdiciarla tratando de complacer a personas que jamás estarán conformes. Lo mejor que puedes hacer en este momento es confiar en tu intuición, cuidar tu paz y caminar con la seguridad de que lo mejor de este año apenas está comenzando para ti.

ESCORPIÓN – 2 de agosto de 2026

Este 2 de agosto llega con una energía que te va a poner frente a decisiones importantes, sobre todo en el amor, los negocios y la forma en que estás viviendo tu vida. Ya deja de pensar tanto las cosas y empieza a actuar, porque de nada sirve tener los mejores planes si al final el miedo termina sentándose en el asiento del conductor. Has aprendido mucho de los golpes que te dio la vida, pero también has desarrollado la mala costumbre de desconfiar hasta de tu propia sombra. Está bien ser precavido, pero tampoco exageres, porque por andar dudando de todo se te pueden escapar oportunidades que no volverán a tocar tu puerta.

Si hay alguien que realmente te mueve el tapete, deja de jugar al interesante o a la interesante. Esa persona ya dio algunas señales y está esperando que tú también pongas de tu parte. No quieras que todo caiga del cielo porque el amor también necesita iniciativa. Si sigues esperando el momento perfecto para decir lo que sientes, alguien más podría adelantarse y después no andes llorando ni diciendo que “era para ti”. Hay sentimientos que están comenzando a crecer entre ustedes y, si ambos hacen las cosas con calma y sinceridad, podrían construir algo mucho más fuerte de lo que imaginan.

Eso sí, no confundas emoción con obsesión. En los próximos días llegará una nueva amistad que llamará mucho tu atención. Tendrá una forma de hablar, de pensar o de tratarte que despertará emociones que no esperabas. Disfruta conocer a esa persona, pero no te inventes una historia completa desde la primera conversación. Tienes una imaginación muy creativa cuando alguien te gusta y luego terminas sufriendo por expectativas que solo existían en tu cabeza. Deja que las cosas fluyan a su tiempo y recuerda que quien realmente quiere formar parte de tu vida no te hará vivir con dudas.

Si ya tienes pareja, este horóscopo es una llamada de atención. Entre el trabajo, las preocupaciones y la rutina, han dejado que el tiempo juntos pase a segundo plano. No esperes a que aparezcan los reclamos o el distanciamiento para reaccionar. Planeen una salida, una cena, una escapada de fin de semana o simplemente una buena conversación sin celulares de por medio. Las relaciones se fortalecen con presencia, no con promesas. Si existe un amor a distancia, los próximos días pondrán a prueba la confianza entre ambos. Eviten los malos entendidos y hablen claro; una mentira pequeña puede convertirse en un problema enorme.

En el aspecto económico llegan noticias bastante favorables. Ese negocio que llevas tiempo imaginando comienza a tomar forma, pero deja de contar tus planes antes de hacerlos realidad. Hay personas que, aunque aparentan apoyarte, disfrutan sembrando dudas para que abandones tus proyectos. No les des ese gusto. Trabaja en silencio, organiza tus ideas y demuestra con resultados, no con palabras. Si eres constante, antes de que termine el mes podrías recibir una propuesta o una oportunidad que represente un ingreso extra muy interesante.

También es momento de cambiar la manera en que administras tu tiempo. Has vivido demasiado pendiente del mañana o recordando lo que ya pasó, y mientras haces eso se te está escapando el presente. Hay momentos que jamás volverán y personas que merecen más de tu atención. Deja de posponer ese viaje, esa llamada, ese abrazo o esa decisión importante. La vida no avisa cuándo cambia de rumbo, así que aprende a disfrutar lo que tienes hoy.

En la salud procura cuidar el descanso y no ignorar las señales que te manda tu cuerpo. El estrés acumulado podría manifestarse con dolores de espalda, cuello o problemas para dormir. También será importante que cuides tu alimentación y no abuses de comidas pesadas, porque tu sistema digestivo podría resentir los excesos.

Este domingo será ideal para cerrar ciclos y abrirle la puerta a nuevas oportunidades. No permitas que los comentarios negativos de personas frustradas apaguen tus ganas de crecer. Tú no viniste a cumplir expectativas ajenas ni a vivir según lo que otros consideran correcto. Viniste a construir una vida que te haga sentir orgulloso cuando te mires al espejo. Camina con la frente en alto, confía más en tu intuición y deja de pedir permiso para ser feliz. Cuando aprendas a elegirte primero, muchas puertas comenzarán a abrirse solitas y entenderás que las mejores bendiciones llegan cuando dejas de perseguirlas desesperadamente y empiezas a trabajar por ellas con paciencia y determinación.

PISCIS – 2 de agosto de 2026

Este 2 de agosto marca el inicio de una etapa en la que tendrás que dejar de vivir con un pie en el pasado y el otro en la incertidumbre. La vida te está poniendo enfrente una oportunidad para cambiar muchas cosas, pero primero necesitas decidir qué rumbo quieres tomar. Has pasado demasiado tiempo esperando señales, aprobaciones o el momento perfecto para actuar, cuando la única persona que puede mover tu destino eres tú. Ya no le tengas miedo a empezar de nuevo. A veces los mejores capítulos nacen justamente cuando uno se atreve a cerrar el libro que ya no tiene nada nuevo que ofrecer.

Durante los próximos días podrías sentirte confundido o confundida. Habrá momentos en los que no sabrás si seguir luchando por ciertos proyectos, relaciones o sueños. No tomes decisiones impulsivas. Date el tiempo de pensar qué es lo que realmente quieres y, sobre todo, qué necesitas para sentirte en paz. Hay una gran diferencia entre vivir para complacer a los demás y construir una vida que de verdad te haga feliz. Ya es hora de dejar de cargar expectativas ajenas.

En el amor vienen momentos importantes. Si tienes pareja y sientes que la relación ha comenzado a enfriarse, no busques culpables antes de revisar qué tanto han dejado de hablar las cosas importantes. La falta de comunicación y la desconfianza son como la humedad: al principio casi no se nota, pero cuando menos acuerdas ya dañó toda la estructura. Hablen con sinceridad, sin orgullos y sin sacar cuentas del pasado. Si ambos todavía quieren seguir juntos, este es el momento ideal para reconstruir lo que se ha ido debilitando.

Si estás conociendo a alguien o hay una persona que te interesa, no permitas que tus inseguridades arruinen algo que apenas comienza. Esa persona también carga historias, decepciones y cicatrices. No la juzgues por errores que cometieron otros ni quieras controlar cada paso que da. Aprende a confiar poco a poco y recuerda que el verdadero amor se construye con hechos, no con promesas bonitas. Observa cómo te trata, cómo te busca y cómo te incluye en su vida. Las palabras enamoran por un rato, pero las acciones son las que sostienen una relación.

En el ámbito familiar habrá que abrir bien los ojos. Un familiar podría acercarse con una petición relacionada con dinero, préstamos o algún asunto económico que, si no analizas con calma, podría terminar metiéndote en problemas. Ayudar está bien, pero no pongas en riesgo tu estabilidad por querer resolver situaciones que no provocaste. Antes de firmar, prestar o comprometerte, revisa todo dos veces.

También llegó el momento de dejar de rendirle cuentas a personas que ni siquiera aportan algo positivo a tu vida. Has permitido que opiniones ajenas influyan demasiado en tus decisiones. Si quieres emprender un negocio, cambiar de trabajo, mudarte, estudiar o comenzar un proyecto nuevo, hazlo porque tú lo deseas, no porque otros lo aprueben. Nunca faltará quien critique desde la comodidad de su sillón mientras tú eres quien se parte el lomo intentando salir adelante.

Pon especial atención a los sueños que tengas durante estos días. Uno de ellos podría dejarte un mensaje muy claro sobre una decisión que vienes posponiendo desde hace tiempo o incluso mostrarte señales relacionadas con una situación que está próxima a suceder. No se trata de vivir creyendo en todo lo que sueñas, sino de escuchar esa intuición que casi siempre termina teniendo razón.

En la salud procura descansar mejor y no cargar con preocupaciones que todavía no existen. El estrés ha comenzado a afectar tu energía y podrías sentirte más cansado de lo normal. Busca momentos para desconectarte del ruido, caminar, escuchar música o simplemente respirar sin prisas.

Este domingo será ideal para hacer una limpieza emocional. Saca de tu vida lo que ya cumplió su ciclo, agradece las lecciones y deja de mirar hacia atrás. Lo que viene para ti será mucho mejor, pero solo si tienes el valor de cerrar la puerta de aquello que lleva demasiado tiempo impidiéndote avanzar. Tu futuro está esperando que por fin decidas caminar hacia él sin cadenas, sin culpas y con la seguridad de que todavía te falta vivir lo mejor de esta historia.

ACUARIO – 2 de agosto de 2026

Este 2 de agosto será un día para demostrarte que eres mucho más fuerte de lo que has creído en los últimos meses. Has pasado por situaciones que te han dejado cansado física y emocionalmente, pero también te han enseñado quién sí vale la pena y quién solo estaba contigo mientras todo era cómodo. Ya deja de desgastarte tratando de convencer a personas que nunca han querido entenderte. No naciste para vivir dando explicaciones ni para cargar con problemas ajenos. Es momento de que pongas tu energía en lo que verdaderamente te deja crecimiento, tranquilidad y satisfacción.

Durante esta siguiente semana habrá personas que intentarán sacarte de tus casillas con comentarios, indirectas o actitudes bastante infantiles. No caigas en provocaciones. Hay gente que disfruta ver perder el control a los demás porque esa es la única forma en que sienten que ganan algo. Tú no les regales ese gusto. La mejor respuesta será seguir avanzando sin detenerte a discutir con quien ya decidió vivir amargado. Recuerda que el silencio muchas veces hace más ruido que mil palabras.

Se acercan cambios importantes que marcarán un antes y un después en tu manera de pensar. Comenzarás a madurar aspectos de tu vida que antes pasabas por alto. Entenderás que no todas las batallas merecen ser peleadas y que hay personas que simplemente tienen que quedarse donde pertenecen: en el pasado. Dejarás de buscar aprobación y empezarás a tomar decisiones pensando en lo que realmente te hace feliz. Ese cambio de mentalidad será la llave que abrirá muchas puertas antes de que termine el mes.

Una amistad muy cercana necesitará de tu apoyo. Escúchala y acompáñala si está en tus posibilidades, pero no permitas que sus problemas se conviertan también en los tuyos. Tienes un corazón enorme y muchas veces terminas absorbiendo preocupaciones ajenas hasta el punto de descuidarte. Ayuda, sí, pero sin sacrificar tu paz ni tu estabilidad emocional.

En cuestiones laborales se vienen días bastante movidos. Habrá más responsabilidades, pendientes de última hora y momentos donde sentirás que el trabajo no termina nunca. No desesperes. Todo ese esfuerzo comenzará a dar frutos muy pronto y alguien importante podría notar tu capacidad para resolver situaciones complicadas. Incluso existe la posibilidad de que recibas una propuesta interesante, un reconocimiento o la oportunidad de mejorar tus ingresos. Mantente atento y no minimices tus talentos.

El dinero también traerá una sorpresa agradable. Podría llegar un pago que ya dabas por perdido, una comisión, un bono, un reembolso o un ingreso inesperado que aliviará bastante tus finanzas. Eso sí, no vayas a salir corriendo a gastarlo en cosas que solo te emocionan cinco minutos. Últimamente has tenido la costumbre de comprar por impulso y después andar haciendo cuentas para completar la semana. Haz un presupuesto, paga pendientes y guarda un poco. Más adelante agradecerás haber sido prudente.

En el amor será necesario hablar claro. Si tienes pareja y la desconfianza se ha convertido en la invitada de todos los días, pregúntate si realmente esa relación te está dando paz o solamente te mantiene en un estado constante de preocupación. El amor no debería sentirse como un interrogatorio ni como una prueba diaria de fidelidad. Si alguien no puede confiar en ti a pesar de que no le has dado motivos, quizá sea momento de replantearte si quieres seguir caminando junto a esa persona. Y si eres tú quien vive imaginando traiciones donde no las hay, trabaja en sanar esas heridas antes de destruir algo que sí tiene futuro.

Si estás soltero o soltera, deja de decir que nadie vale la pena cuando en realidad eres tú quien levanta barreras antes de conocer a las personas. No todos vienen a lastimarte. Hay alguien que poco a poco comenzará a acercarse con intenciones sinceras, pero dependerá de ti permitir que esa historia tenga una oportunidad.

En la salud pon especial atención a las caídas, golpes o pequeños accidentes por andar distraído o haciendo todo con prisas. También cuida tu garganta y no ignores molestias como dolor de cuerpo, inflamación o cansancio excesivo. Tu organismo te está pidiendo descanso y una mejor alimentación. Sabes perfectamente que subir de peso te cuesta muy poco y bajarlo te saca canas verdes, así que deja de posponer la dieta y comienza con cambios pequeños pero constantes. No necesitas matarte de hambre, solo aprender a cuidar el cuerpo que te acompañará toda la vida.

Este domingo será perfecto para reorganizar tus prioridades. Haz espacio para nuevos proyectos, elimina personas que solo consumen tu energía y recuerda que el mayor acto de amor propio consiste en elegirte una y otra vez. Lo mejor que viene para ti no llegará por casualidad; llegará porque por fin estarás dispuesto a trabajar por ello sin distraerte con lo que ya no suma.

CAPRICORNIO – 2 de agosto de 2026

Este 2 de agosto será un día para pensar muy bien antes de hablar, prometer o comprometerte con algo que después no puedas cumplir. Últimamente has dicho muchos “sí” por quedar bien con todo mundo, pero la realidad es que tu tiempo, tu energía y hasta tu dinero tienen un límite. No prometas ayuda, favores o cosas que no estás completamente seguro de poder realizar, porque podrías terminar quedando mal con personas que realmente son importantes para ti. A veces un “no puedo” dicho a tiempo vale mucho más que una promesa rota.

En estos días descubrirás que alguien de tu círculo cercano ha comenzado a verte con otros ojos. Una amistad que antes parecía completamente normal empezará a demostrar un interés mucho más personal, y aunque al principio podría sorprenderte, deberás actuar con mucha honestidad. Si esa persona no despierta nada en ti o sabes perfectamente que no buscas una relación, no alimentes ilusiones por ego, aburrimiento o porque disfrutas la atención. No juegues con sentimientos que mañana podrían convertirse en lágrimas. La sinceridad siempre dolerá menos que una falsa esperanza.

Si por el contrario esa amistad también mueve algo dentro de ti, analiza con calma antes de dar el siguiente paso. No confundas gratitud, costumbre o cariño con amor. Hay personas que llegan a tratarte tan bonito después de tantas decepciones que uno termina creyendo que está enamorado, cuando en realidad solo está disfrutando de sentirse valorado. Escucha más a tu intuición y menos a la emoción del momento.

En el amor vienen semanas bastante movidas. Hay posibilidades de conocer personas nuevas que despertarán tu curiosidad, pero también existe el riesgo de encontrarte con alguien que no llega con las mejores intenciones. No entregues tu confianza tan rápido ni cuentes toda tu vida en la primera conversación. Recuerda que el cariño verdadero se gana con el tiempo y las acciones. Hay quien sabe decir exactamente lo que quieres escuchar solo para abrirse camino en tu corazón. Observa, analiza y deja que el tiempo haga su trabajo antes de ilusionarte.

Si tienes pareja, será momento de aceptar que la relación ha cambiado. No porque ya no exista amor, sino porque ambos dejaron de hacer muchas de las cosas que los unieron al principio. La rutina, las responsabilidades y el exceso de confianza han provocado que olviden los detalles que mantenían viva la ilusión. Si de verdad quieren seguir construyendo juntos, ambos tendrán que volver a buscarse, escucharse y sorprenderse. El amor no se acaba de un día para otro; se va desgastando cuando deja de cuidarse.

También será importante trabajar en tu manera de comunicarte. Eres una persona muy directa y eso, en muchas ocasiones, es una virtud. El problema aparece cuando dices las cosas sin medir el momento, el tono o las palabras. Hay gente que ha salido lastimada por comentarios tuyos que para ti parecían insignificantes. No se trata de dejar de ser sincero, sino de aprender que la verdad también puede decirse con respeto. No todo mundo tiene la misma fortaleza para recibir críticas, y a veces una palabra mal dicha deja heridas que tardan mucho en sanar.

En cuestiones económicas procura administrar mejor lo que tienes. Aunque se ven oportunidades para mejorar tus ingresos, también podrían surgir gastos inesperados relacionados con el hogar, un vehículo o un familiar. No gastes impulsivamente solo porque “después lo recuperas”. La prudencia será tu mejor aliada durante estas semanas.

En la salud presta atención al estrés que has venido acumulando. Tu cuerpo ya comenzó a darte señales de que necesita descanso. Dolores musculares, cansancio o dificultad para dormir podrían aparecer si sigues exigiéndote más de la cuenta. Aprende a desconectarte un rato del trabajo y de las preocupaciones.

Este domingo será ideal para revisar quién realmente merece un lugar en tu vida. No todas las personas que hoy te rodean caminarán contigo hacia el futuro, y eso está bien. Quédate con quienes te impulsan a crecer, te hablan con honestidad y celebran tus logros sin envidia. Lo demás déjalo ir sin remordimientos. Tu tranquilidad vale mucho más que cualquier compañía pasajera.

SAGITARIO – 2 de agosto de 2026

Este 2 de agosto llega para recordarte algo que muchas veces olvidas: tú no naciste con ese carácter fuerte que ahora presumes. La vida, las traiciones, las decepciones y las personas equivocadas fueron moldeando esa armadura que hoy cargas. Hay quienes piensan que eres frío, mamila o que ya no te importa nadie, pero muy pocos saben todo lo que tuviste que vivir para aprender a protegerte. No permitas que las opiniones de quienes apenas conocen una parte de tu historia definan quién eres. Tú sabes perfectamente lo que has aguantado para llegar hasta donde estás.

Eso sí, tampoco uses tu pasado como excusa para cerrarles la puerta a quienes llegan con buenas intenciones. No todas las personas vienen a fallarte. Hay alguien que poco a poco está intentando acercarse a ti con sinceridad, pero tu desconfianza podría echar a perder algo que ni siquiera ha comenzado. Aprende a distinguir entre quien trae malas mañas y quien de verdad quiere sumar cosas buenas a tu vida. No castigues a personas nuevas por errores que cometieron otras.

En los próximos días experimentarás cambios importantes en tu estado de ánimo. Habrá momentos en los que despertarás con toda la energía del mundo y otros en los que sentirás que no tienes ganas ni de contestar un mensaje. No te preocupes, no estás perdiendo el rumbo; simplemente estás cerrando una etapa emocional bastante pesada. Lo importante será que no tomes decisiones importantes cuando estés dominado por el enojo, la tristeza o el cansancio. Espera a que las emociones bajen de intensidad antes de actuar.

Ya deja de darle vueltas a lo que ya se llevó la tiznada. Has perdido demasiado tiempo imaginando cómo habría sido tu vida si ciertas personas no se hubieran ido o si algunas decisiones hubieran sido diferentes. Pero la realidad es otra, y mientras sigas mirando por el retrovisor, se te van a pasar las mejores oportunidades que tienes enfrente. Tu futuro necesita toda tu atención, no las cenizas de una historia que ya terminó.

En el trabajo y en tus proyectos personales vienen movimientos bastante positivos. Comenzarás a ver resultados de esfuerzos que parecían no dar frutos y descubrirás habilidades que ni tú sabías que tenías. Es momento de dejar de subestimarte. Si has pensado en iniciar un negocio, aprender algo nuevo, cambiar de empleo o darle forma a una idea que llevas tiempo guardando, empieza a mover las piezas desde ahora. No esperes a sentirte completamente preparado, porque ese momento nunca llega.

También entrarás en una etapa donde madurarás muchísimo. Dejarás atrás esa ingenuidad que en más de una ocasión permitió que otros se aprovecharan de ti. Ya no aceptarás cualquier trato ni cualquier relación solo por miedo a quedarte solo. Aprenderás a poner límites y, aunque algunos digan que te volviste más “bitch” o más difícil de tratar, la realidad es que simplemente dejarás de permitir abusos. Quien quiera permanecer en tu vida tendrá que hacerlo con respeto, lealtad y reciprocidad.

Pon especial atención a una amistad que ha estado atravesando un momento complicado. Esa persona necesita apoyo, pero también debes cuidar no absorber toda su carga emocional. Tú tienes el corazón muy noble y a veces terminas llevándote a casa problemas que ni siquiera son tuyos. Escucha, aconseja y acompaña si puedes, pero recuerda que nadie se salva si primero no quiere ayudarse a sí mismo. No permitas que la tristeza ajena apague tu propia luz.

En cuestiones económicas habrá oportunidad de mejorar poco a poco, siempre y cuando controles los gastos impulsivos. Traes la mala costumbre de decir “me lo merezco” cada vez que ves algo que te gusta, y luego andas haciendo milagros para que el dinero alcance hasta la siguiente quincena. Organízate mejor y piensa en el largo plazo. Hay una oportunidad importante acercándose y necesitarás estabilidad para aprovecharla.

En la salud será indispensable que pongas orden en tus hábitos. Has descuidado la alimentación, haces muy poco ejercicio y luego te preguntas por qué el cuerpo ya no responde igual. No necesitas cambios extremos; basta con empezar por pequeñas decisiones diarias. Camina más, toma agua, duerme mejor y deja de posponer el cuidado de tu salud. Recuerda que el cuerpo cobra factura tarde o temprano.

Cuando necesites un consejo, busca a esa persona que siempre ha estado contigo, la que te dice la verdad aunque no sea la que quieres escuchar. No vayas a pedir opiniones donde solo alimentan tus impulsos, porque podrías cometer errores que después costarán mucho trabajo reparar. Este domingo será perfecto para hacer un compromiso contigo mismo: dejar de vivir para demostrarle algo a los demás y empezar a construir la vida que realmente deseas. Ahí comenzará la mejor versión de ti.

ARIES – 2 de agosto de 2026

Este 2 de agosto será un parteaguas en tu vida emocional. Después de tanto tiempo cargando ilusiones que nunca terminaron de convertirse en realidad, por fin comenzarás a soltar a esa persona que en su momento te movió el piso, te quitó el sueño y hasta te hizo imaginar un futuro que jamás llegó. No fue fácil, porque cuando tú quieres a alguien lo haces con todo, pero también llega un momento en el que entiendes que no vale la pena seguir regando una planta que hace mucho dejó de dar flores. Lo mejor de todo es que este cierre no vendrá acompañado de tristeza, sino de una tranquilidad que hace tiempo no sentías. Vas a comprender que perder ciertas personas, en realidad, fue la forma que tuvo la vida de abrirte espacio para algo mucho mejor.

Es momento de dejar atrás el miedo a perseguir tus sueños. Eres un signo que nació para conquistar, para abrir caminos donde otros solo ven obstáculos y para demostrar que con ganas y disciplina todo se puede lograr. Sin embargo, en los últimos meses has dudado demasiado de tus capacidades. Has esperado aprobación, señales o que alguien te diga que sí puedes, cuando en realidad nunca has necesitado permiso de nadie. Si tienes en mente iniciar un negocio, cambiar de trabajo, comenzar un proyecto o aprender algo nuevo, no lo sigas posponiendo. La energía de estos días favorecerá todo aquello que empieces con convicción y buena actitud.

También será un excelente momento para trabajar con la visualización. Lo que mantengas constantemente en tu mente tendrá muchas posibilidades de comenzar a materializarse, pero ojo, no basta con desear las cosas. Tendrás que acompañar esos pensamientos con acciones. De nada sirve imaginar abundancia si sigues tomando decisiones que te alejan de ella. Enfócate en lo que quieres construir y deja de alimentar escenarios negativos que solo desgastan tu energía.

Tu familia volverá a ocupar un lugar muy importante durante esta semana. Siempre has sido de los que se preocupa por los suyos, incluso cuando nadie se da cuenta del esfuerzo que haces. Sin embargo, últimamente has estado tan ocupado resolviendo problemas que ni siquiera te corresponden que has descuidado a quienes realmente han estado contigo en las buenas y en las malas. Date tiempo para visitar, llamar o simplemente convivir con esas personas que siempre han sido tu refugio. El dinero se recupera, el tiempo perdido con la familia ya no vuelve.

Se aproxima la planeación de un viaje que podría cambiar más cosas de las que imaginas. Tal vez todavía falten detalles para que se haga realidad, pero desde ahora comenzarás a organizar fechas, gastos o documentos. No descartes una invitación de último momento, porque podría convertirse en una experiencia inolvidable.

También habrá una discusión con una amistad por diferencias de opinión. Ambos estarán tan aferrados a tener la razón que podrían decirse cosas de las que después se arrepientan. Antes de responder con el estómago, respira y piensa si realmente vale la pena perder una amistad por un malentendido. No todo merece convertirse en una batalla.

Un trámite, una compra o un asunto que dabas por hecho podría retrasarse o cancelarse, y aunque al principio sentirás mucha frustración, con el paso de los días descubrirás que ese cambio evitó un problema mucho mayor. Confía en que las cosas suceden cuando tienen que suceder.

También abrirás los ojos respecto a una persona que apreciabas. Algunos comentarios, indirectas o actitudes terminarán por mostrarte una cara que no conocías. No te dolerá tanto perder esa compañía como descubrir que nunca fue tan sincera como imaginabas. Agradece la lección y sigue adelante.

En cuestiones económicas continúa trabajando con honestidad. Tú sabes que lo material es importante porque brinda estabilidad y tranquilidad, pero nunca permitas que la ambición te haga perder tus valores. Todo lo que consigas por el camino correcto permanecerá por mucho más tiempo.

En la salud cuida el estrés y procura dormir mejor. Has traído demasiadas preocupaciones en la cabeza y eso comienza a reflejarse en tu energía. Este domingo será ideal para descansar, reorganizar tus prioridades y recordar que el mayor éxito no consiste solo en ganar dinero, sino en tener con quién compartir los logros cuando lleguen. Tu mejor etapa está comenzando, pero dependerá de ti caminar hacia ella sin mirar constantemente lo que ya quedó atrás.

TAURO – 2 de agosto de 2026

Este 2 de agosto será un día que te abrirá los ojos de una manera que no esperabas. Hay personas que poco a poco comenzarán a salir de tu vida, y aunque al principio sentirás que pierdes algo importante, con el paso de los días entenderás que no toda despedida es una tragedia. Algunas llegan para hacer espacio a relaciones mucho más sanas y sinceras. Una amistad con la que compartiste momentos importantes podría alejarse por decisiones personales, cambios de rumbo o diferencias que ya venían acumulándose desde hace tiempo. No intentes detener a quien ya decidió tomar otro camino. Hay personas que cumplen su ciclo y aferrarte solo retrasará tu propio crecimiento.

También habrá alguien muy importante para ti que podría sentirse decepcionado por ciertas palabras, actitudes o decisiones que has tomado recientemente. No se trata de que vivas buscando la aprobación de todo mundo, pero sí será buen momento para reflexionar antes de hablar. A veces dices las cosas con tanta sinceridad que olvidas que la verdad también puede expresarse con tacto. No todos tienen la misma fortaleza para recibir una opinión directa, y una frase dicha en un momento de enojo puede dejar una marca que después cuesta mucho borrar. Si sabes que te equivocaste, no dejes que el orgullo sea más grande que tus ganas de conservar una relación valiosa.

En cuestiones del amor comienza una etapa diferente. Ya no buscas pareja por miedo a la soledad ni porque sientas que necesitas a alguien para ser feliz, y eso habla del enorme crecimiento que has tenido. Sin embargo, tampoco cierres las puertas por completo. Hay personas que podrían llegar para demostrarte que una relación sana sí existe y que no todo el mundo viene a romperte el corazón. Date la oportunidad de conocer gente nueva, aceptar invitaciones, salir de la rutina y permitir que la vida vuelva a sorprenderte. No compares a quien apenas llega con quienes un día decidieron irse.

Todavía cargas algunas heridas del pasado que, aunque dices tener superadas, de vez en cuando vuelven a doler. No pasa nada si un recuerdo aparece de vez en cuando; lo importante es que ya no permitas que dirija tus decisiones. El pasado debe servir para aprender, no para vivir atrapado en él. Cada experiencia difícil te hizo más fuerte, más inteligente y mucho más selectivo con las personas que permites entrar a tu vida.

Tu nobleza seguirá siendo una de tus mayores virtudes, pero también uno de tus mayores riesgos. Eres de esas personas que sufre cuando ve sufrir a alguien más y siempre busca la manera de ayudar, incluso cuando eso significa dejar tus propios problemas para después. Ya es momento de cambiar esa costumbre. No puedes salvar a todo mundo mientras tú te estás quedando sin fuerzas. Ayuda cuando puedas, pero nunca a costa de tu tranquilidad, tu economía o tu estabilidad emocional. Primero acomoda tu vida y después extiende la mano a quien realmente lo merezca.

También abre bien los ojos con ciertas personas que solo aparecen cuando necesitan un favor, dinero, tiempo o consejos. Cuando todo marcha bien desaparecen, pero apenas tienen un problema vuelven a tocar tu puerta como si fueran familia. Aprende a distinguir entre quien te busca por cariño y quien solo te utiliza cuando le conviene. Tu tiempo vale demasiado para desperdiciarlo con gente interesada.

En el aspecto económico las cosas comenzarán a estabilizarse poco a poco. Si administras mejor tus gastos y dejas de comprar por impulso, lograrás recuperar el control de tus finanzas. Se acerca una oportunidad para generar ingresos extra o participar en un proyecto que podría darte muy buenos resultados si actúas con paciencia y constancia.

En la salud presta atención a dolores musculares, tensión en la espalda, cuello o piernas. El estrés y el exceso de responsabilidades han comenzado a cobrar factura. También será importante que vuelvas a moverte un poco más. No necesitas convertirte en atleta de la noche a la mañana, pero sí dejar el sedentarismo que últimamente se ha vuelto tu peor enemigo. Caminar, estirarte o hacer ejercicio de forma constante hará una enorme diferencia.

Este domingo será perfecto para hacer una limpieza en todos los sentidos. Deshazte de objetos que ya no usas, de conversaciones que solo te llenan de nostalgia y de personas que constantemente te hacen sentir insuficiente. Lo que viene para ti será mucho más grande que cualquier pérdida reciente, pero solo podrás recibirlo si dejas espacio para que entre. Confía en tu intuición, sigue trabajando por tus metas y recuerda que quien aprende a valorarse deja de aceptar migajas en cualquier aspecto de su vida.

GÉMINIS – 2 de agosto de 2026

Este 2 de agosto será un día para abrir bien los ojos y dejar de cometer los mismos errores de siempre, especialmente cuando se trata del amor. Tienes la mala costumbre de dejarte deslumbrar por una cara bonita, una sonrisa encantadora o una persona que sabe exactamente qué decir para conquistarte. Después, cuando aparecen las verdaderas actitudes, vienen las decepciones y te preguntas por qué siempre te pasa lo mismo. Ya es hora de cambiar el filtro con el que eliges a las personas. El físico se acaba, la emoción del principio se transforma y lo único que permanece es la forma en que alguien te trata todos los días. Ahí está la verdadera diferencia entre quien solo llega a emocionarte y quien realmente merece un lugar en tu vida.

Si tienes pareja, será muy importante que controles los celos, las inseguridades y esa necesidad de querer saber todo a todas horas. El amor no se fortalece vigilando ni interrogando; se fortalece confiando. Si alguien te ha dado motivos para desconfiar, entonces habla claro y toma decisiones, pero no conviertas la relación en una cárcel donde ninguno de los dos pueda respirar. Muchas veces terminas provocando exactamente aquello que tanto temes por querer controlar lo que no depende de ti.

Si estás soltero o soltera, alguien de piel clara comenzará a buscar cualquier pretexto para acercarse. Esa persona siente un interés auténtico por ti, pero también le intimida tu personalidad y teme ser rechazada. No cierres la puerta antes de conocerla. A veces las mejores historias comienzan de la manera más inesperada. Eso sí, no te ilusiones desde el primer mensaje ni empieces a imaginar un futuro antes de tiempo. Disfruta el proceso y deja que las cosas avancen de manera natural.

Tu corazón necesitará más protección que nunca, pero no porque debas endurecerte, sino porque tienes que aprender a valorar lo que eres. Ya basta de entregar todo desde el principio esperando que alguien haga lo mismo por ti. Tú no estás en oferta ni naciste para conformarte con migajas de atención. Si alguien quiere formar parte de tu vida tendrá que demostrarlo con hechos, no con promesas bonitas ni con mensajes cuando se acuerda de ti. Tu tiempo, tu cariño y tu lealtad valen muchísimo más de lo que a veces alcanzas a reconocer.

Durante estos días una persona que te movía muchísimo el tapete comenzará a alejarse. Aunque al principio sentirás un hueco difícil de explicar, no hagas absolutamente nada por retenerla. El amor no se ruega ni se persigue. Si alguien decide irse, déjalo caminar. Obligar a una persona a quedarse solo sirve para vivir una relación llena de resentimientos y falta de interés. Recuerda siempre esto: quien quiere estar contigo encuentra motivos; quien no quiere, encuentra excusas.

También llegan cambios importantes que marcarán el inicio de una etapa completamente diferente. Tendrás la oportunidad de deshacerte de personas, hábitos, miedos y situaciones que llevaban demasiado tiempo frenando tu crecimiento. Será como hacer una limpieza general en tu vida. Al principio dolerá desprenderte de algunas cosas, pero después sentirás una tranquilidad que no experimentabas desde hace mucho tiempo.

En cuestiones laborales podrías recibir una propuesta interesante o descubrir una nueva forma de generar ingresos. No subestimes ninguna oportunidad solo porque al principio parezca pequeña. Los grandes proyectos casi siempre empiezan con pasos muy sencillos. Mantente atento porque alguien podría recomendarte para una actividad que más adelante traerá muy buenos resultados económicos.

En la salud será importante cuidar el descanso, el estrés y las emociones. Has venido acumulando demasiadas preocupaciones y eso ya comienza a reflejarse en tu cuerpo. Dolores de cabeza, tensión muscular o cansancio constante podrían ser señales de que necesitas bajar el ritmo. También procura hidratarte mejor y no desvelarte tanto.

Este domingo será ideal para cerrar ciclos con dignidad. No vuelvas a tocar puertas que ya se cerraron ni busques respuestas donde solo encontrarás más dudas. Lo mejor que puedes hacer es mirar hacia adelante, confiar en todo lo que has aprendido y recordar que las personas correctas nunca te harán sentir que tienes que competir por un lugar en su vida. Tu futuro comienza justo en el momento en que dejas de perseguir lo que claramente ya decidió quedarse atrás.

CÁNCER – 2 de agosto de 2026

Este 2 de agosto será un día para poner en orden tu vida, tus emociones y, sobre todo, las personas a las que les has permitido ocupar un lugar que no se han ganado. Ya entendiste que amistades puedes tener muchas, pero amigos de verdad son contados y, si haces bien las cuentas, los puedes contar con los dedos de una sola mano. No te pongas triste por eso; al contrario, agradece que la vida te haya enseñado quién permanece cuando todo se complica y quién desaparece apenas dejan de obtener un beneficio. La cantidad nunca será más importante que la calidad.

Ha llegado el momento de comenzar desde cero. No porque hayas fracasado, sino porque ya no puedes seguir cargando errores, culpas y decepciones que únicamente te están robando energía. Has vivido demasiado tiempo mirando hacia atrás, preguntándote qué habría pasado si hubieras tomado otra decisión o si ciertas personas no se hubieran ido. Pero mientras haces eso, el presente sigue caminando y las oportunidades pasan frente a ti sin detenerse. Ya basta de vivir anclado a historias que ya terminaron. Lo que viene será mucho mejor, siempre y cuando tengas el valor de soltar lo que ya cumplió su ciclo.

Hay algo que debes grabarte muy bien en la cabeza: esta vida es tuya y nadie tiene derecho a vivirla por ti. Has permitido que opiniones ajenas influyan demasiado en tus decisiones. Siempre hay alguien diciéndote cómo deberías amar, trabajar, vestir, gastar tu dinero o resolver tus problemas. Escucha consejos si vienen de personas que realmente te quieren, pero la decisión final siempre debe ser tuya. No vivas intentando cumplir expectativas que nunca fueron tuyas.

También llegó el momento de dejar de mendigar cariño, atención y amor. Tú sabes perfectamente quién te busca solo cuando necesita un favor y quién está contigo porque de verdad disfruta tu compañía. No vuelvas a rebajarte por alguien que apenas te dedica tiempo cuando le sobra. Quien realmente quiere formar parte de tu vida mueve cielo, mar y tierra para estar contigo. El amor no se ruega, el respeto no se suplica y el interés nunca debe adivinarse. Date el valor que mereces y deja de conformarte con migajas emocionales.

Eso sí, cuidado con tu desconfianza. Después de tantas decepciones has desarrollado la costumbre de poner en duda hasta las buenas intenciones de quienes sí te quieren. No todas las personas vienen a hacerte daño. Hay gente que ha demostrado con hechos que está contigo, pero a veces tus inseguridades terminan haciéndolas sentir rechazadas o poco valoradas. Aprende a distinguir entre la intuición que te protege y el miedo que solo inventa problemas donde no existen.

Las oportunidades que se acercan durante este mes no estarán esperando eternamente. Hay una propuesta, una invitación o una decisión importante que llegará muy pronto y tendrás que actuar sin darle tantas vueltas. Tú eres experto en analizar todo mil veces antes de decidirte, pero en esta ocasión la vida te pedirá rapidez. No dejes que el miedo te haga perder algo que podría cambiar tu panorama para bien.

Tu familia volverá a necesitar de ti. Puede tratarse de un problema económico, un asunto de salud, una decisión importante o simplemente de tu presencia. No descuides a quienes siempre han estado para ti por andar invirtiendo tiempo en personas que desaparecen cuando las necesitas. Recuerda que el verdadero hogar no siempre es un lugar; muchas veces son esas personas que jamás te han soltado la mano.

En cuestiones económicas comienzan a verse cambios bastante positivos. Poco a poco irás resolviendo deudas, pendientes y preocupaciones relacionadas con el dinero. Incluso podría llegar un ingreso extra, un pago atrasado o una oportunidad laboral que te dará un respiro importante. Aprovecha esta etapa para organizar mejor tus finanzas y dejar de gastar en cosas que solo te emocionan por un rato. El dinero bien administrado también es una forma de tranquilidad.

En la salud será importante cuidar el sistema digestivo y controlar el estrés. Has estado cargando demasiadas preocupaciones y tu cuerpo ya comenzó a resentirlo. Procura dormir mejor, tomar más agua y regalarte momentos de descanso sin sentir culpa. Tu bienestar también merece un lugar en la lista de prioridades.

Este domingo será perfecto para hacer un compromiso contigo mismo: dejar de correr detrás de personas que no te valoran y empezar a caminar hacia todo aquello que sí suma paz, estabilidad y felicidad. No olvides nunca que el amor propio no consiste en decir que te quieres, sino en demostrarlo con las decisiones que tomas todos los días. Cuando aprendas a elegirte primero, la vida comenzará a llenarte de personas que harán exactamente lo mismo contigo.