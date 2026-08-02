La Academia de la Grabación respondió a la decisión de BTS de no participar en los Grammy

La tensión entre la Academia de la Grabación y el grupo surcoreano BTS sumó un nuevo capítulo tras la confirmación de que la banda no inscribirá su más reciente producción discográfica, “ARIRANG”, en el proceso de consideración para la 69.ª edición de los Premios Grammy en 2027.

La postura del septeto provocó la respuesta inmediata del CEO de la institución, Harvey Mason Jr., en medio de un intenso debate sobre la categorización de la música internacional.

La controversia surgió a raíz del anuncio de la categoría Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, introducida recientemente por la organización. Para calificar en este renglón, las reglas exigen que las composiciones incluyan un uso predominante de un idioma asiático, lo cual dejaría fuera a canciones interpretadas íntegramente en inglés, como su sencillo “Swim“.

A través de un comunicado conjunto difundido en las cuentas de Instagram de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, BTS hizo pública su decisión.

“Hemos decidido no presentar nuestra música a los Grammy este año. Esperamos que la música pueda ser escuchada y apreciada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma”, expresaron los integrantes del grupo.

Para la agrupación, la creación de este renglón específico corre el riesgo de encasillar a los exponentes de la región en un apartado secundario en lugar de medirlos en igualdad de condiciones en las categorías principales, como Álbum o Canción del Año.

Ante el pronunciamiento del grupo de K-pop, Harvey Mason Jr. reaccionó públicamente mostrando comprensión pero lamentando la ausencia de la banda en la contienda.

“Me entristece saber que BTS ha decidido no participar en el proceso de los premios Grammy este año; sin embargo, como creador musical, comprendo y respeto su decisión”, declaró el máximo ejecutivo de la Academia.

Mason Jr. defendió el propósito de la iniciativa, asegurando que el nuevo galardón busca “celebrar la profundidad, la diversidad y el extraordinario crecimiento de la música pop procedente de Asia”, y descartó que la intención fuera segregar a los artistas. Asimismo, subrayó que la institución continuará escuchando a la comunidad global para adaptar sus criterios.

“ARIRANG”, quinto álbum de estudio del grupo tras concluir su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, había sido proyectado como uno de los lanzamientos más sólidos de la temporada tras debutar en el primer puesto del Billboard 200 con 641.000 unidades en su primera semana.

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