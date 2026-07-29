BTS no participará en la próxima edición de los Grammy

La banda de Kpop BTS anunció este miércoles que no inscribirá su producción musical, “Arirang”, para la próxima edición de los Premios Grammy.

La decisión de las estrellas del K-pop parecer ser una respuesta directa a la reciente incorporación de la categoría Mejor Interpretación de Música Pop Asiática por parte de la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

A través de publicaciones coordinadas en sus cuentas personales de Instagram, los siete integrantes de la agrupación expresaron su postura con respecto a los galardones norteamericanos: “Este año hemos decidido no presentarnos a los Grammy. Esperamos que la música se escuche y se ame por lo que es, en lugar de definirse por región o idioma”.

La postura del grupo causa revuelo en la industria musical, ya que se esperaba que compitieran fuertemente en las categorías principales, incluyendo Álbum del Año, impulsados por el rotundo éxito comercial de su álbum de regreso, “ARIRANG”. Este trabajo discográfico, nombrado en honor a una emblemática canción folclórica surcoreana, aborda temas sobre la identidad coreana tras la pausa que realizó la banda para cumplir con el servicio militar obligatorio.

Paradójicamente, “ARIRANG” tampoco habría calificado para competir en el nuevo apartado de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática. La normativa estipula que las producciones deben incluir un “uso significativo” de una lengua asiática, mientras que el disco de BTS contiene un notable porcentaje de composiciones e interpretaciones en inglés.

La inclusión de esta nueva categoría —diseñada según la Academia para galardonar la excelencia en géneros como el K-pop, J-pop y C-pop— ha desatado duras críticas entre expertos de la industria y seguidores. Diversos analistas señalan que este tipo de distinciones encasilla a los exponentes asiáticos en un encuadre secundario, en lugar de medirlos en igualdad de condiciones dentro de las ternas generales junto a sus pares anglosajones.

BTS hizo historia en 2020 al convertirse en el primer grupo íntegramente surcoreano en alcanzar la cima del listado Billboard Hot 100 con su sencillo “Dynamite“. A pesar de haber recibido múltiples nominaciones en el pasado y de haber actuado en la gala oficial de los premios, la banda nunca ha obtenido un gramófono.

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