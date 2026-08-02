Mapa del crimen en San Francisco: los barrios con más robos denunciados en 2026

San Francisco atraviesa una reducción general de los delitos denunciados, pero el riesgo no se distribuye de la misma manera en toda la ciudad. Los registros policiales correspondientes al primer semestre de 2026 muestran que los robos y otros delitos contra la propiedad continúan concentrándose especialmente en determinados sectores del centro, zonas comerciales y barrios con gran circulación de turistas.

La información surge de la base oficial Police Department Incident Reports: 2018 to Present, publicada por el Departamento de Policía de San Francisco ?SFPD? a través del portal municipal DataSF. La base reúne informes realizados por agentes, denuncias digitales presentadas por ciudadanos y registros asociados con vehículos robados o recuperados. Solo incorpora casos revisados y aprobados por un supervisor policial.

El análisis permite observar los hechos ocurridos entre enero y junio de 2026 según su categoría y el vecindario asignado por la Policía. Sin embargo, antes de hablar de los barrios “con más robos” es necesario hacer una distinción: la palabra robo puede referirse a delitos diferentes.

Qué considera la Policía de San Francisco como robo

El SFPD separa los incidentes en varias categorías:

Robbery : apropiación de bienes mediante fuerza, violencia o amenaza.

: apropiación de bienes mediante fuerza, violencia o amenaza. Larceny Theft: hurto sin violencia, como el robo de un teléfono, una bicicleta o mercadería.

hurto sin violencia, como el robo de un teléfono, una bicicleta o mercadería. Burglary : ingreso ilegal a una vivienda, negocio u otra propiedad para cometer un delito.

: ingreso ilegal a una vivienda, negocio u otra propiedad para cometer un delito. Motor Vehicle Theft: robo de un automóvil u otro vehículo.

Por eso, una zona puede presentar muchos hurtos, pero no necesariamente una cantidad elevada de robos violentos.

SoMa, entre las zonas con mayor concentración de incidentes

South of Market, conocido como SoMa, aparece como uno de los principales puntos de atención dentro del mapa del crimen de San Francisco.

El barrio se extiende al sur de Market Street y reúne centros comerciales, oficinas, hoteles, museos, espacios para eventos y algunas de las estaciones de transporte más transitadas de la ciudad. Esa combinación produce una circulación diaria muy superior a su población residente.

Un vehículo con la ventana destrozada tras un posible intento de robo en San Francisco, un patrón frecuente en delitos por oportunidad. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Los registros de SoMa incluyen numerosos hurtos denunciados en establecimientos comerciales. Un caso especialmente relevante es el sector de Fourth y Mission, donde los cambios en la cantidad de reportes presentados por un solo comercio pueden alterar significativamente las cifras de todo el vecindario.

Esto no significa que todas las calles de SoMa sean igualmente peligrosas. El barrio es extenso y presenta diferencias muy marcadas entre sectores. Sin embargo, la concentración de comercios, turistas, estaciones y vehículos estacionados aumenta las oportunidades para los robos.

Tenderloin continúa entre los barrios que exigen más precaución

Tenderloin se encuentra en pleno centro de San Francisco, cerca de Union Square, Civic Center y numerosos hoteles. Su ubicación hace que algunos viajeros ingresen al barrio sin advertirlo al desplazarse unas pocas cuadras.

La zona registra históricamente una elevada concentración de robos, agresiones y otros incidentes denunciados. También enfrenta problemas relacionados con el comercio callejero de drogas, personas sin vivienda y crisis de salud mental.

Para un visitante, el dato más importante es que la seguridad puede cambiar mucho en distancias muy cortas. Un hotel anunciado como cercano a Union Square puede estar ubicado hacia el sector de Tenderloin, con un entorno muy diferente del área comercial situada al este.

Esto no implica que toda persona que camine por el barrio vaya a sufrir un delito. Sí justifica evitar desplazamientos innecesarios durante la madrugada, no exhibir teléfonos ni cámaras y comprobar con precisión la ubicación del alojamiento.

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Mission concentra una parte importante de los robos denunciados

El Mission District es uno de los barrios más atractivos de San Francisco por sus restaurantes, murales, vida nocturna y espacios como Dolores Park.

Al mismo tiempo, ha sido durante años una de las zonas donde se concentra una porción relevante de los robos denunciados. Un análisis histórico de los datos del SFPD encontró que Mission, Tenderloin, SoMa, Financial District y Bayview reunieron aproximadamente la mitad de los robos reportados durante los primeros seis meses de cada año desde 2018.

En Mission, el principal riesgo para un visitante suele estar asociado con teléfonos, bolsos y objetos personales, especialmente alrededor de estaciones de BART, paradas de transporte, calles concurridas y zonas de vida nocturna.

El barrio no debería descartarse como destino turístico. La recomendación es visitarlo con las precauciones habituales de una zona urbana muy transitada y evitar caminar distraído con el teléfono en la mano.

Financial District: muchos incidentes y pocos residentes

El Financial District también aparece con frecuencia entre las zonas donde se concentran robos y delitos contra la propiedad.

Sin embargo, sus tasas por cada 1,000 habitantes pueden resultar engañosas. El barrio recibe diariamente a trabajadores, compradores y turistas, pero tiene una población residencial relativamente reducida.

Cuando un delito afecta a una persona que trabaja o visita la zona, el incidente se suma al total del barrio. Pero esa persona no se incorpora a la población residente utilizada para calcular la tasa.

Por esta razón, una tasa elevada no significa necesariamente que cada visitante tenga una probabilidad excepcionalmente alta de ser víctima. Indica que existe una concentración importante de incidentes en relación con quienes viven permanentemente allí.

Puedes ver: Alerta en San Antonio: crecen los robos de autos y la policía advierte sobre un patrón

Bayview, otro sector con concentración histórica de robos

Bayview es menos turístico que SoMa, Tenderloin o Mission, pero aparece en los análisis de largo plazo como uno de los barrios que reúnen una parte relevante de los robos denunciados.

La zona se encuentra en el sureste de San Francisco y combina áreas residenciales, industriales y comerciales. Para la mayoría de los turistas no forma parte de los recorridos habituales, aunque algunos pueden atravesarla al desplazarse en automóvil o hacia sectores del sur de la ciudad.

No todos los puntos de Bayview presentan el mismo nivel de riesgo. Como sucede en otros barrios extensos, los incidentes se concentran en determinadas calles y corredores.

Los hurtos no son lo mismo que los robos violentos

Una de las mayores fuentes de confusión en las estadísticas delictivas es que en el lenguaje cotidiano se utiliza “robo” para situaciones muy diferentes.

Un teléfono sustraído sin que la víctima lo advierta se registra generalmente como larceny theft. Si el autor golpea o amenaza a la persona para quedarse con el teléfono, el incidente puede clasificarse como robbery.

La diferencia es importante porque los delitos contra la propiedad son mucho más frecuentes que los hechos violentos. Presentar ambas categorías como si fueran equivalentes puede generar una imagen distorsionada de la seguridad de la ciudad.

El mapa elaborado a partir de los registros policiales distingue delitos contra la propiedad —burglary, larceny theft y robo de vehículos— de delitos violentos, que incluyen agresiones y robbery.

Los delitos bajaron en San Francisco durante el primer semestre

Aunque algunos barrios concentran más incidentes, el panorama general de 2026 muestra una reducción de la delincuencia denunciada.

Durante los primeros seis meses del año disminuyeron tanto los delitos violentos como los delitos contra la propiedad. Las mayores caídas se observaron en burglary, hurto y robo de vehículos, según el análisis de los registros policiales publicado en julio.

Esto significa que la identificación de zonas con más robos no debe interpretarse como evidencia de una ola delictiva en toda San Francisco.

Una ciudad puede registrar un descenso general y, al mismo tiempo, mantener focos de concentración en determinados barrios, estaciones, comercios o corredores.

El robo dentro de automóviles sigue siendo un riesgo para los turistas

Para quienes visitan San Francisco en automóvil, el problema más conocido es el robo de objetos dejados dentro de vehículos estacionados.

Aunque estos incidentes han bajado respecto de sus niveles más altos, la recomendación de la Policía continúa siendo no dejar objetos visibles en el interior del vehículo.

Eso incluye equipaje, mochilas, bolsas de compras, computadoras, cámaras fotográficas, documentación y cables o cargadores que puedan sugerir que hay dispositivos guardados.

Tampoco conviene estacionar y luego trasladar las pertenencias al maletero, ya que alguien podría observar la maniobra. Lo más seguro es guardar todo antes de llegar al lugar donde se dejará el automóvil.

Consejos para reducir el riesgo de robo

Las precauciones más eficaces son sencillas:

Mantener el teléfono guardado cuando no se utiliza, llevar bolsos cerrados y evitar colocar la billetera en bolsillos traseros.

También conviene prestar más atención en estaciones de BART y Muni, calles comerciales, paradas concurridas y sitios turísticos donde las personas suelen distraerse tomando fotografías.

En caso de utilizar un automóvil, no debe quedar ninguna pertenencia dentro, incluso si está cubierta o guardada debajo de un asiento.

Para regresar de noche, especialmente desde una zona desconocida, puede ser más prudente utilizar un taxi o una aplicación de transporte que caminar varias cuadras sin conocer el entorno.

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