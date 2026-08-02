Un hombre de 36 años fue asesinado a puñaladas dentro de un exclusivo complejo residencial en Queens

Un hombre de 36 años fue encontrado muerto con múltiples heridas de arma blanca dentro de un apartamento en un exclusivo edificio residencial de Long Island City, en el distrito de Queens, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El hallazgo ocurrió poco antes de la 1:00 p.m. del sábado, cuando agentes respondieron a una llamada de emergencia en el edificio The Hayden, ubicado en Hunter Street.

Al ingresar a uno de los apartamentos, los policías encontraron a la víctima inconsciente y sin capacidad de respuesta. El hombre presentaba varias heridas provocadas por un arma blanca, según informó la policía.

Personal de los servicios médicos de emergencia acudió al lugar y confirmó su fallecimiento.

La identidad de la víctima no ha sido revelada

Las autoridades no han divulgado el nombre del fallecido, ya que primero deben notificar oficialmente a sus familiares.

Hasta la noche del sábado, la policía no había realizado arrestos ni informado sobre posibles sospechosos relacionados con el crimen.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del homicidio y establecer un posible móvil.

El crimen ocurrió en un exclusivo complejo residencial

El hecho se registró en The Hayden, un edificio residencial de 51 pisos situado en el sector de Court Square, en Long Island City, considerado uno de los desarrollos inmobiliarios de lujo de Queens.

De acuerdo con anuncios inmobiliarios, un apartamento de dos habitaciones en el complejo tiene un alquiler superior a los $6,000 dólares mensuales.

El edificio cuenta con servicios como lobby con atención las 24 horas, terraza, cancha de baloncesto y gimnasio, entre otras amenidades.

Sigue leyendo:

–Buscan a sospechoso de homicidio en el estado de Nueva York tras muerte de su novia hispana

–Adolescente hispana muere tras ser arrollada por un hombre ebrio en Nueva York

–Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York